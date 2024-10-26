Похолодает, а ждать ли дождя? Какую погоду обещают в Белгородской области на неделе

Posted 26 октября, 15:54
Published 26 октября, 15:54
Modified 26 октября, 15:56
Updated 26 октября, 15:56
В понедельник, 28 октября, будет облачно, осадков не ожидается. Максимальная температура днём — +11 °С, ночью — +6 °С. Ветер начало рабочей недели не испортит, будет дуть с северо-востока со скоростью 2 м/с.
Во вторник, 29 октября, небо прояснится. Днём температура также составит +11 °С, ночью похолодает до +2 °С. Ветер днём будет дуть с юго-востока со скоростью 4 м/с.
В среду, 30 октября, дождя не предвидится. Столбик термометра днём поднимется уже до +9 °С, ночью — +5 °С. К вечеру немного усилится северо-восточный ветер — до 6 м/с.
А вот в четверг, 31 октября, местами пройдёт небольшой дождь, ветер не изменится. Температура днём будет +10 °С, ночью — +2 °С.
Пятница, 1 ноября, будет облачной, без осадков. Температура днём — +10 °С.