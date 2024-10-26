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Posted 26 октября, 15:54

Published 26 октября, 15:54

Modified 26 октября, 15:56

Updated 26 октября, 15:56

В Белгородской области на следующей неделе будет один дождливый день

Похолодает, а ждать ли дождя? Какую погоду обещают в Белгородской области на неделе

26 октября 2024, 15:54
Фото: Ася Шарапова. 1MI

В Белгородской области на следующей неделе будет один дождливый день

Сюжет
Погода
В воскресенье, по данным регионального МЧС температура не поднимется выше +11 °С днём, а ночью будет максимум +4 °С. А какую погоду ждать на следующей неделе?

В понедельник, 28 октября, будет облачно, осадков не ожидается. Максимальная температура днём — +11 °С, ночью — +6 °С. Ветер начало рабочей недели не испортит, будет дуть с северо-востока со скоростью 2 м/с.

Во вторник, 29 октября, небо прояснится. Днём температура также составит +11 °С, ночью похолодает до +2 °С. Ветер днём будет дуть с юго-востока со скоростью 4 м/с.

В среду, 30 октября, дождя не предвидится. Столбик термометра днём поднимется уже до +9 °С, ночью — +5 °С. К вечеру немного усилится северо-восточный ветер — до 6 м/с.

А вот в четверг, 31 октября, местами пройдёт небольшой дождь, ветер не изменится. Температура днём будет +10 °С, ночью — +2 °С.

Пятница, 1 ноября, будет облачной, без осадков. Температура днём — +10 °С.

В пятницу поморосило, но ждать ли белгородцам дождя на выходных?
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