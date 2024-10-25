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Posted 25 октября, 12:41

Published 25 октября, 12:41

Modified 25 октября, 12:43

Updated 25 октября, 12:43

В пятницу поморосило, но ждать ли белгородцам дождя на выходных?

В пятницу поморосило, но ждать ли белгородцам дождя на выходных?

25 октября 2024, 12:41
Фото: 1MI
Сюжет
Погода
В выходные дни в Белгородской области будет облачно и туманно. Температура не поднимется выше +11°С. А пойдёт ли дождь?

В субботу, 26 октября, синоптики МЧС прогнозируют облачность с прояснениями. В пятницу белгородцев посетил редкий для осени в этом году дождь, но на выходных осадков, скорее всего, не будет.

Однако ночью и утром возможен туман. Ветер будет дуть с запада со скоростью 3-8 м/с ночью и 7-12 м/с днём.

Температура воздуха ночью составит от -1 до +4 °С, днём — от +6 до +11 °С.

По данным регионального Гидрометцентра, в воскресенье, 27 октября, к вечеру ветер сменит направление с северо-восточного на северное, но его скорость останется прежней — 3 м/с. Температура воздуха ночью составит +4 °С, днём — +11°С.

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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Туман#Погода#Температура#Прогноз#Ветер#Белгород#Осадки
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