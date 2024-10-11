Свой ураган Милтон: белгородцам нужно готовиться к сильному ветру в субботу

Posted 11 октября, 12:23
Published 11 октября, 12:23
Modified 11 октября, 12:23
Updated 11 октября, 12:23
В субботу, 12 октября, погода обещает быть облачной, но без осадков. Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью от 5 до 10 м/с ночью и от 9 до 14 м/с днём, местами возможны порывы до 15–17 м/с.
Температура воздуха ночью составит +7…+12 °C, а днём поднимется до +15…+20 °C. Несмотря на то, что прогноз обещает достаточно тёплый день, следует не забывать о ветре.
При таких значениях скорости порывов лучше избегать нахождения рядом с рекламными конструкциями или под деревьями, а также обходить стороной шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей. Не стоит парковать автомобили под деревьями или плохо закреплёнными конструкциями.