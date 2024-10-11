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Posted 11 октября, 12:23

Published 11 октября, 12:23

Modified 11 октября, 12:23

Updated 11 октября, 12:23

Порывы ветра будут достигать 17 м/с

Свой ураган Милтон: белгородцам нужно готовиться к сильному ветру в субботу

11 октября 2024, 12:23
Фото: Изображение Midjourney
Порывы ветра будут достигать 17 м/с

Выходные в Белгородской области начнутся с сильного ветра

Сюжет
Погода
В субботу в Белгородской области ожидается тёплый день, температура поднимется до +20 °C, следует из прогноза регионального МЧС. Но не стоит забывать о сильном ветре. Какие меры предосторожности следует соблюдать?

В субботу, 12 октября, погода обещает быть облачной, но без осадков. Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью от 5 до 10 м/с ночью и от 9 до 14 м/с днём, местами возможны порывы до 15–17 м/с.

Температура воздуха ночью составит +7…+12 °C, а днём поднимется до +15…+20 °C. Несмотря на то, что прогноз обещает достаточно тёплый день, следует не забывать о ветре.

При таких значениях скорости порывов лучше избегать нахождения рядом с рекламными конструкциями или под деревьями, а также обходить стороной шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей. Не стоит парковать автомобили под деревьями или плохо закреплёнными конструкциями.

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