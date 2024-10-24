Расчехляем зонтики: рабочая неделя в Белгородской области закончится дождём

Сюжет Погода

Погода в регионе непредсказуемая. Сентябрь выдался очень жарким, а как только объявили режим ЧС из-за продолжительной засухи, синоптики пообещали дождь. Какая будет температура в пятницу, рассказали в белгородском МЧС.