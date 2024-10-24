Расчехляем зонтики: рабочая неделя в Белгородской области закончится дождём

Posted 24 октября, 14:02
Published 24 октября, 14:02
Modified 24 октября, 14:04
Updated 24 октября, 14:04
В пятницу, 25 октября, в Белгородской области ожидается переменная облачность. Местами пройдёт небольшой дождь.
Его, кстати, ранее предлагали не ждать. В северной части ЦФО выпали осадки из-за атмосферного фронта, но он не должен был дойти до региона.
Ветер будет дуть с севера со скоростью 8-13 метров в секунду.
Ночью будет прохладна, температура воздуха составит +1…+6 °C. Днём температура поднимется и будет колебаться в пределах +7…+12 °C.
Напомним, что утром из-за сильной вспышки на Солнце будет магнитная буря. Это может сказаться на метеозависимых людях.