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Posted 24 октября, 14:02

Published 24 октября, 14:02

Modified 24 октября, 14:04

Updated 24 октября, 14:04

Расчехляем зонтики: рабочая неделя в Белгородской области закончится дождём

Расчехляем зонтики: рабочая неделя в Белгородской области закончится дождём

24 октября 2024, 14:02
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Погода
Погода в регионе непредсказуемая. Сентябрь выдался очень жарким, а как только объявили режим ЧС из-за продолжительной засухи, синоптики пообещали дождь. Какая будет температура в пятницу, рассказали в белгородском МЧС.

В пятницу, 25 октября, в Белгородской области ожидается переменная облачность. Местами пройдёт небольшой дождь.

Его, кстати, ранее предлагали не ждать. В северной части ЦФО выпали осадки из-за атмосферного фронта, но он не должен был дойти до региона.

Ветер будет дуть с севера со скоростью 8-13 метров в секунду.

Ночью будет прохладна, температура воздуха составит +1…+6 °C. Днём температура поднимется и будет колебаться в пределах +7…+12 °C.

Напомним, что утром из-за сильной вспышки на Солнце будет магнитная буря. Это может сказаться на метеозависимых людях.

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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Погода#Дождь#Температура#Ветер#Белгород#Магнитная буря
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