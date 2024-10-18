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Posted 18 октября, 13:10

Published 18 октября, 13:10

Modified 18 октября, 13:12

Updated 18 октября, 13:12

Температура в Белгородской области опустится ниже нуля

Дождь со снегом и ночные заморозки: погода ухудшится в Белгородской области

18 октября 2024, 13:10
Фото: Изображение Midjourney
Температура в Белгородской области опустится ниже нуля

Белгородцев в выходные ожидают ночные заморозки

Сюжет
Погода
Ночи в регионе станут заметно холоднее. В субботу к тому же ожидаются осадки. Что будет с погодой в ближайшие выходные, рассказали в региональном МЧС и Гидрометцентре.

В субботу, 19 октября, в Белгородской области ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью возможны дожди. Температура в тёмное время суток в отдельных районах может опуститься до -1…+9 °С.

Днём в субботу осадков не ожидается. Столбик термометра остановится на отметке от +4 °С до +9 °С. Ветер северной четверти будет дуть со скоростью 7-12 м/с.

В воскресенье, 20 октября, погода в Белгородской области порадует чуть больше. Будет облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Ветер всё той же северной четверти 7-12 м/с.

В ночь на воскресенье, правда, тоже возможны заморозки до -1 °С. В целом же температура в тёмное время суток будет колебаться от -1 °С до +4 °С.

Зато днём в воскресенье будет теплее: столбик термометра поднимется до +7…+12 °С.

Что же касается прогноза для Белгорода, то Гидрометцентр сообщает, что ближайшей ночью в городе может пойти дождь со снегом при +2 °С. Днём в субботу потеплеет до +8 °С, осадков не ожидается.

В ночь на воскресенье в Белгороде температура опустится до +1 °С, а днём поднимется до +10 °С. Дождей в этот день пока не ожидается.

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