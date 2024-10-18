Дождь со снегом и ночные заморозки: погода ухудшится в Белгородской области

Posted 18 октября, 13:10
Published 18 октября, 13:10
Modified 18 октября, 13:12
Updated 18 октября, 13:12
В субботу, 19 октября, в Белгородской области ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью возможны дожди. Температура в тёмное время суток в отдельных районах может опуститься до -1…+9 °С.
Днём в субботу осадков не ожидается. Столбик термометра остановится на отметке от +4 °С до +9 °С. Ветер северной четверти будет дуть со скоростью 7-12 м/с.
В воскресенье, 20 октября, погода в Белгородской области порадует чуть больше. Будет облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Ветер всё той же северной четверти 7-12 м/с.
В ночь на воскресенье, правда, тоже возможны заморозки до -1 °С. В целом же температура в тёмное время суток будет колебаться от -1 °С до +4 °С.
Зато днём в воскресенье будет теплее: столбик термометра поднимется до +7…+12 °С.
Что же касается прогноза для Белгорода, то Гидрометцентр сообщает, что ближайшей ночью в городе может пойти дождь со снегом при +2 °С. Днём в субботу потеплеет до +8 °С, осадков не ожидается.
В ночь на воскресенье в Белгороде температура опустится до +1 °С, а днём поднимется до +10 °С. Дождей в этот день пока не ожидается.