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Posted 20 октября, 11:47

Published 20 октября, 11:47

Modified 20 октября, 11:49

Updated 20 октября, 11:49

В Белгородской области в начале недели будет небольшое потепление

Дело к зиме или октябрь ещё задержится? Чего ждать от погоды с понедельника

20 октября 2024, 11:47
Фото: 1MI

В Белгородской области в начале недели будет небольшое потепление

Сюжет
Погода
В воскресенье в Белгороде температура не превышает десяти градусов выше нуля. Но хотя бы солнечно и без дождя. А что будет на следующей неделе?

По данным Гидрометцентра в понедельник в Белгороде и области будет облачно и без осадков. Иногда из-за облаков будет выглядывать солнце. Поэтому температура воздуха в начале недели будет повышаться.

В понедельник в областном центре будет до пяти градусов тепла ночью и до 12 — днём. Во вторник ночь будет прохладнее, однако днём синоптики обещают до +14 градусов.

Такая же температура будет и в среду, а с четверга ожидается похолодание. Впрочем, прогнозы на срок больше трёх дней не всегда оказываются точными.

Что касается других городов области, в Старом Осколе ко вторнику также обещают тепло — до 15 градусов. К среде такая же температура будет и в Новом Осколе, а также в Валуйках. Вероятность выпадения осадков в эти дни равна нулю.

Что ж, проверим, насколько точны прогнозы погоды в этот раз.

Задождит: в Белгородскую область наконец пришла осенняя погода
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#Евгений Грицков#Общество#Старый Оскол#Погода#Валуйки#Гидрометцентр#Белгород#Октябрь
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