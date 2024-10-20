Дело к зиме или октябрь ещё задержится? Чего ждать от погоды с понедельника

Posted 20 октября, 11:47
Published 20 октября, 11:47
Modified 20 октября, 11:49
Updated 20 октября, 11:49
По данным Гидрометцентра в понедельник в Белгороде и области будет облачно и без осадков. Иногда из-за облаков будет выглядывать солнце. Поэтому температура воздуха в начале недели будет повышаться.
В понедельник в областном центре будет до пяти градусов тепла ночью и до 12 — днём. Во вторник ночь будет прохладнее, однако днём синоптики обещают до +14 градусов.
Такая же температура будет и в среду, а с четверга ожидается похолодание. Впрочем, прогнозы на срок больше трёх дней не всегда оказываются точными.
Что касается других городов области, в Старом Осколе ко вторнику также обещают тепло — до 15 градусов. К среде такая же температура будет и в Новом Осколе, а также в Валуйках. Вероятность выпадения осадков в эти дни равна нулю.
Что ж, проверим, насколько точны прогнозы погоды в этот раз.