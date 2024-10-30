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Posted 30 октября, 12:24

Published 30 октября, 12:24

Modified 30 октября, 12:25

Updated 30 октября, 12:25

Тепло и мокро: какой погодой закончится октябрь в Белгородской области?

Тепло и мокро: какой погодой закончится октябрь в Белгородской области?

30 октября 2024, 12:24
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Погода
Какой будет погода в четверг, в последний день октября в этом году? Неожиданно, но довольно осенней. Хоть на улице будет и достаточно тепло, но кое-где в Белгородской области синоптики обещают дождь.

В последний день октября, 31-го числа, прогнозируется облачная погода. Ночью температура воздуха будет колебаться от +2 до +7 °C, а днём поднимется до +7–12 °C.

Ветер будет дуть с запада со скоростью 8–13 метров в секунду, с возможными порывами до 15–17. Местами пройдут небольшие и умеренные дожди.

Температура начнёт постепенно снижаться, погода будет преимущественно пасмурной. В пятницу, по прогнозам синоптиков, днём ожидается +10 °C, а ночью — +4 °C.

В субботу, 2 ноября, днём температура составит +8 °C, а ночью ожидается небольшой мороз до -1 °C. В воскресенье, 3 ноября, температура будет уже довольно низкой — всего +4 °C.

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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Погода#Дождь#Температура#Ветер#Белгород#Октябрь
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