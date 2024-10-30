Тепло и мокро: какой погодой закончится октябрь в Белгородской области?

Posted 30 октября, 12:24
Published 30 октября, 12:24
Modified 30 октября, 12:25
Updated 30 октября, 12:25
В последний день октября, 31-го числа, прогнозируется облачная погода. Ночью температура воздуха будет колебаться от +2 до +7 °C, а днём поднимется до +7–12 °C.
Ветер будет дуть с запада со скоростью 8–13 метров в секунду, с возможными порывами до 15–17. Местами пройдут небольшие и умеренные дожди.
Температура начнёт постепенно снижаться, погода будет преимущественно пасмурной. В пятницу, по прогнозам синоптиков, днём ожидается +10 °C, а ночью — +4 °C.
В субботу, 2 ноября, днём температура составит +8 °C, а ночью ожидается небольшой мороз до -1 °C. В воскресенье, 3 ноября, температура будет уже довольно низкой — всего +4 °C.