Наконец-то пришла осень: в начале ноября в Белгородской области похолодает и задождит

В Белгородской области к концу недели резко похолодает

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Рабочая неделя в Белгородской области началась облачно, без осадков. Воздух прогрелся до +11 °C. Ветер дует с запада со скоростью 1 м/с. Ночью температура опустится до +5 °C, сообщает Гидрометцентр. Скоро температуры станут ещё ниже.