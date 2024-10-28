bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 28 октября, 07:46

Published 28 октября, 07:46

Modified 28 октября, 07:48

Updated 28 октября, 07:48

В Белгородской области к концу недели резко похолодает

Наконец-то пришла осень: в начале ноября в Белгородской области похолодает и задождит

28 октября 2024, 07:46
Фото: Антон Засимов. 1MI

В Белгородской области к концу недели резко похолодает

Сюжет
Погода
Рабочая неделя в Белгородской области началась облачно, без осадков. Воздух прогрелся до +11 °C. Ветер дует с запада со скоростью 1 м/с. Ночью температура опустится до +5 °C, сообщает Гидрометцентр. Скоро температуры станут ещё ниже.

Во вторник, 29 октября, небо всё ещё затянут облака, температура воздуха останется прежней. Ожидается северо-западный ветер со скоростью 4 м/с. Ночью температура понизится до +2 °C.

В среду, 30 октября, изменится только значение на термометре: днём будет +9 °C, а ночью — +5 °C. Ветер юго-западный, 3 м/с.

Закончится второй месяц осени в четверг небольшим дождём, температура вновь поднимется до +11 °C. Ветер будет дуть с запада со скоростью 6 м/с. Ночью похолодает до +1 °C.

С начала ноября температура начнёт постепенно снижаться, погода будет облачная. В пятницу синоптики обещают +10°C днём и +4 °C. Юго-западный ветер усилится до 8 м/с.

В субботу, 2 ноября, днём будет +8 °C. А ночью уже подморозит до -1 °C. Ветер изменится незначительно.

Днём воскресенья, 3 ноября, температура будет уже достаточно низкой — всего +4 °C. К ней впридачу — неприятный ветер со скоростью 8 м/с.

Похолодает, а ждать ли дождя? Какую погоду обещают в Белгородской области на неделе
Узнать подробнее
Читайте также:
Тепло окончательно уйдёт? Какой будет погода в Белгородской области до конца неделиДело к зиме или октябрь ещё задержится? Чего ждать от погоды с понедельникаДождь со снегом и ночные заморозки: погода ухудшится в Белгородской области
#Валерия Колесникова#Белгородская область#Погода#Дождь#Температура#Осень#Ветер#Белгород
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика