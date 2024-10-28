Наконец-то пришла осень: в начале ноября в Белгородской области похолодает и задождит

Posted 28 октября, 07:46
Published 28 октября, 07:46
Modified 28 октября, 07:48
Updated 28 октября, 07:48
Во вторник, 29 октября, небо всё ещё затянут облака, температура воздуха останется прежней. Ожидается северо-западный ветер со скоростью 4 м/с. Ночью температура понизится до +2 °C.
В среду, 30 октября, изменится только значение на термометре: днём будет +9 °C, а ночью — +5 °C. Ветер юго-западный, 3 м/с.
Закончится второй месяц осени в четверг небольшим дождём, температура вновь поднимется до +11 °C. Ветер будет дуть с запада со скоростью 6 м/с. Ночью похолодает до +1 °C.
С начала ноября температура начнёт постепенно снижаться, погода будет облачная. В пятницу синоптики обещают +10°C днём и +4 °C. Юго-западный ветер усилится до 8 м/с.
В субботу, 2 ноября, днём будет +8 °C. А ночью уже подморозит до -1 °C. Ветер изменится незначительно.
Днём воскресенья, 3 ноября, температура будет уже достаточно низкой — всего +4 °C. К ней впридачу — неприятный ветер со скоростью 8 м/с.