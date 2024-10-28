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Posted 28 октября, 11:57

Published 28 октября, 11:57

Modified 28 октября, 11:59

Updated 28 октября, 11:59

Отопление

От чего зависит погода в доме

28 октября 2024, 11:57
Фото: АО «Квадра»
Отопление
Сюжет
Новости Белгорода
Теплоэнергетики подали тепло во все МКД Белгорода, Губкинского и Валуйского округов, а также посёлка Волоконовка. Но случается, что батареи недостаточно горячие или не все греют. Почему так бывает и что нужно делать, чтобы исправить ситуацию, нам рассказали в Белгородском филиале АО «Квадра».

В компании нам пояснили: будет ли в квартире комфортная температура, зависит не только от ресурсоснабжающей организации, но и от состояния внутридомовых коммуникаций, а также самого здания.

Что делают теплоэнергетики

ТЭЦ и котельные вырабатывают и по тепловым сетям подают теплоноситель (горячую воду) до стены здания. Температура теплоносителя зависит от температуры наружного воздуха — чем холоднее на улице, тем горячее вода в трубах.

За что отвечают жилищные организации

Все внутренние коммуникации в доме являются общим имуществом жильцов, которое обслуживают представители УК (ТСЖ). Что касается тепла: в каждом многоквартирном доме есть тепловые пункты, в которые приходит теплоноситель. Здесь установлены смесительные устройства, которые обеспечивают параметры, необходимые для системы отопления дома. По внутренним системам дома насосами тепло подается на все этажи, распределяясь по квартирам. По одной трубе теплоноситель поступает, проходит через радиатор, нагревая его, и возвращается по второй трубе обратно в теплопункт, а далее — в котельную или ТЭЦ.

Если в тепловом пункте дома установлена автоматическая система погодного регулирования, то температура теплоносителя подается во внутреннюю систему отопления в соответствии с температурой наружного воздуха, т. е. в теплую погоду батареи будут чуть теплые.

Почему не греют батареи

Основной причиной холодных батарей, как правило, становится разрегулировка внутридомовой системы теплопотребления. Например:
— не выполнена регулировка внутридомовой системы отопления (по стоякам);
— неправильно отрегулировано оборудование в тепловом узле;
— внутридомовая система завоздушилась.

Как определить, что батарея завоздушена?

— батарея нагревается неравномерно — часть, в которой есть воздух, остается холодной;
— слышны шипящие и булькающие звуки;
— температура воздуха в квартире существенно ниже, чем у соседей.

Какой должна быть температура

Температура воздуха в комнате не должна опускаться ниже 18˚С, а в угловых комнатах — ниже 20˚С.
Если эти параметры не соблюдаются, в квартире холодно или наоборот жарко, необходимо обратиться в жилищную организацию для проведения проверки и регулировки внутренней системы отопления дома. При необходимости обследования проходят совместно с представителями теплоснабжающей компании — комиссия замеряет гидравлический и температурный режимы на входе в тепловой пункт дома.

ОтоплениеОтопление
ОтоплениеОтопление
ОтоплениеОтопление
Отопление. Фото: АО «Квадра»
Квадра реконструирует теплосети по улице Некрасова в Белгороде за 19,8 млн рублей
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