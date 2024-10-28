От чего зависит погода в доме

Все внутренние коммуникации в доме являются общим имуществом жильцов, которое обслуживают представители УК (ТСЖ). Что касается тепла: в каждом многоквартирном доме есть тепловые пункты, в которые приходит теплоноситель. Здесь установлены смесительные устройства, которые обеспечивают параметры, необходимые для системы отопления дома. По внутренним системам дома насосами тепло подается на все этажи, распределяясь по квартирам. По одной трубе теплоноситель поступает, проходит через радиатор, нагревая его, и возвращается по второй трубе обратно в теплопункт, а далее — в котельную или ТЭЦ.