От чего зависит погода в доме

Posted 28 октября, 11:57
Published 28 октября, 11:57
Modified 28 октября, 11:59
Updated 28 октября, 11:59
В компании нам пояснили: будет ли в квартире комфортная температура, зависит не только от ресурсоснабжающей организации, но и от состояния внутридомовых коммуникаций, а также самого здания.
ТЭЦ и котельные вырабатывают и по тепловым сетям подают теплоноситель (горячую воду) до стены здания. Температура теплоносителя зависит от температуры наружного воздуха — чем холоднее на улице, тем горячее вода в трубах.
Все внутренние коммуникации в доме являются общим имуществом жильцов, которое обслуживают представители УК (ТСЖ). Что касается тепла: в каждом многоквартирном доме есть тепловые пункты, в которые приходит теплоноситель. Здесь установлены смесительные устройства, которые обеспечивают параметры, необходимые для системы отопления дома. По внутренним системам дома насосами тепло подается на все этажи, распределяясь по квартирам. По одной трубе теплоноситель поступает, проходит через радиатор, нагревая его, и возвращается по второй трубе обратно в теплопункт, а далее — в котельную или ТЭЦ.
Если в тепловом пункте дома установлена автоматическая система погодного регулирования, то температура теплоносителя подается во внутреннюю систему отопления в соответствии с температурой наружного воздуха, т. е. в теплую погоду батареи будут чуть теплые.
Основной причиной холодных батарей, как правило, становится разрегулировка внутридомовой системы теплопотребления. Например:
— не выполнена регулировка внутридомовой системы отопления (по стоякам);
— неправильно отрегулировано оборудование в тепловом узле;
— внутридомовая система завоздушилась.
— батарея нагревается неравномерно — часть, в которой есть воздух, остается холодной;
— слышны шипящие и булькающие звуки;
— температура воздуха в квартире существенно ниже, чем у соседей.
Температура воздуха в комнате не должна опускаться ниже 18˚С, а в угловых комнатах — ниже 20˚С.
Если эти параметры не соблюдаются, в квартире холодно или наоборот жарко, необходимо обратиться в жилищную организацию для проведения проверки и регулировки внутренней системы отопления дома. При необходимости обследования проходят совместно с представителями теплоснабжающей компании — комиссия замеряет гидравлический и температурный режимы на входе в тепловой пункт дома.