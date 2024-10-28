Морозно и без осадков? Синоптики рассказали, какой будет зима 2024-2025

Posted 28 октября, 16:47
Published 28 октября, 16:47
Modified 28 октября, 16:49
Updated 28 октября, 16:49
Прогноз погоды на зиму 2024-2025 составили специалисты Гидрометцентра России. Несмотря на все опасения россиян, которые думали, что холода «отыграются» за тёплую осень, зима должна пройти без сильных морозов.
Предварительно, этот зимний сезон будет соответствовать климатическим нормам. В некоторых местах будет даже теплее, чем в прошлые годы. Однако также стоит учитывать, что «нормальной» зимняя температура считается в пределах до -30 °C, поэтому сильной жары тоже ожидать не стоит.
Прошлой зимой многие регионы отличились обильными осадками — ярче всех эта картина наблюдалась в Центральной части России. В Сибири и на Урале зима оказалась достаточно сухой, с небольшим количеством снега.
Самым тёплым городом в 2023 году стал Краснодар. Волгоград, Воронеж, Ростов-на-Дону, Москва и Санкт-Петербург также отличились температурой выше нормы. При этом самые суровые морозы стояли на Урале и в Сибири.
Октябрь 2024 года почти подошёл к концу, но за всё время в его период не фиксировали аномальных холодов. Второй месяц осени, наоборот, оказался достаточно тёплым, но с погодой в сентябре, конечно, не сравнится.
Ноябрь в этом году для жителей Центрального федерального округа (ФО) пройдёт привычно: аномальных холодов или жары ожидать не стоит. Зато в Сибирском ФО окажется теплее, чем в прежние годы, а в Южном и Северо-Кавказском ФО — холоднее.
Синоптики Гидрометцентра России подготовили предварительный прогноз на все три зимних месяца. Однако узнать про количество осадков в настоящее время нельзя — примерная информация появится только за месяц до приближения снега. Это же касается и вероятности возникновения гололедицы.
Первый зимний месяц наиболее холодным окажется в Уральской и Сибирской частях России. Центральный округ в свою очередь не отличится разительными изменениями в температуре и остановится на нормальных значениях.
При этом относительно тёплая погода сохранится на юго-востоке Сибири.
Почти по всей России во второй месяц зимы обойдётся без аномалий — температурный режим будет крайне близок к многолетним значениям.
Исключения составят только Таймыр и Якутия — там будет теплее, а также Чукотка — жителям этого округа придётся столкнуться с похолоданием.
Холода обойдут стороной Центральную часть России и в феврале. Мороз ожидается только в Северной столице и в районе Камчатки, а преждевременное потепление начнётся с Урала, Краснодарского края и Якутии.
Полный прогноз на всю весну 2025 года пока не известен, однако синоптики уже выяснили, каким может стать её первый месяц.
В марте ожидать заметную аномальную погоду не стоит: в Центральном ФО температура воздуха остановится на средних месячных значениях, выше будет наблюдаться только в Северо-Западном ФО, Сибири, Якутии и на Дальнем Востоке.
Однако стоит учитывать, что этот прогноз является предварительным и максимально близкую к правде погоду можно будет узнать только ближе к марту.
По заявлению губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, жителям приграничного региона следует приготовиться к «сложной» зиме. Связано это не столько с низкой температурой воздуха, сколько со сложной оперативной обстановкой.
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