Морозно и без осадков? Синоптики рассказали, какой будет зима 2024-2025

Какой прогнозируется эта зима? Какой была зима в прошлые годы? Как закончится осень? Прогноз погоды на зиму по месяцам Декабрь Январь Февраль Что насчёт начала весны? А что известно про Белгородскую область?

Наступили холода, а в дома и соцобъекты уже подали отопление. Вскоре в российские регионы придёт и зима. Но какой она будет? Синоптики уже сделали предварительные прогнозы, ознакомиться с которыми можно в материале Бел.Ру.

Какой прогнозируется эта зима? Прогноз погоды на зиму 2024-2025 составили специалисты Гидрометцентра России. Несмотря на все опасения россиян, которые думали, что холода «отыграются» за тёплую осень, зима должна пройти без сильных морозов. Предварительно, этот зимний сезон будет соответствовать климатическим нормам. В некоторых местах будет даже теплее, чем в прошлые годы. Однако также стоит учитывать, что «нормальной» зимняя температура считается в пределах до -30 °C, поэтому сильной жары тоже ожидать не стоит. Какой была зима в прошлые годы? Прошлой зимой многие регионы отличились обильными осадками — ярче всех эта картина наблюдалась в Центральной части России. В Сибири и на Урале зима оказалась достаточно сухой, с небольшим количеством снега. Самым тёплым городом в 2023 году стал Краснодар. Волгоград, Воронеж, Ростов-на-Дону, Москва и Санкт-Петербург также отличились температурой выше нормы. При этом самые суровые морозы стояли на Урале и в Сибири. Как закончится осень? Октябрь 2024 года почти подошёл к концу, но за всё время в его период не фиксировали аномальных холодов. Второй месяц осени, наоборот, оказался достаточно тёплым, но с погодой в сентябре, конечно, не сравнится. Ноябрь в этом году для жителей Центрального федерального округа (ФО) пройдёт привычно: аномальных холодов или жары ожидать не стоит. Зато в Сибирском ФО окажется теплее, чем в прежние годы, а в Южном и Северо-Кавказском ФО — холоднее. Предсказать, когда именно выпадет первый снег, в настоящий момент нельзя. . Фото: Изображение Midjourney Прогноз погоды на зиму по месяцам Синоптики Гидрометцентра России подготовили предварительный прогноз на все три зимних месяца. Однако узнать про количество осадков в настоящее время нельзя — примерная информация появится только за месяц до приближения снега. Это же касается и вероятности возникновения гололедицы. Декабрь Первый зимний месяц наиболее холодным окажется в Уральской и Сибирской частях России. Центральный округ в свою очередь не отличится разительными изменениями в температуре и остановится на нормальных значениях. При этом относительно тёплая погода сохранится на юго-востоке Сибири. Температура по РФ в декабре . Фото: Гидрометцентр России Январь Почти по всей России во второй месяц зимы обойдётся без аномалий — температурный режим будет крайне близок к многолетним значениям. Исключения составят только Таймыр и Якутия — там будет теплее, а также Чукотка — жителям этого округа придётся столкнуться с похолоданием. Температура по РФ в январе . Фото: Гидрометцентр России Февраль Холода обойдут стороной Центральную часть России и в феврале. Мороз ожидается только в Северной столице и в районе Камчатки, а преждевременное потепление начнётся с Урала, Краснодарского края и Якутии. Температура по РФ в феврале . Фото: Гидрометцентр России Что насчёт начала весны? Полный прогноз на всю весну 2025 года пока не известен, однако синоптики уже выяснили, каким может стать её первый месяц. В марте ожидать заметную аномальную погоду не стоит: в Центральном ФО температура воздуха остановится на средних месячных значениях, выше будет наблюдаться только в Северо-Западном ФО, Сибири, Якутии и на Дальнем Востоке. Однако стоит учитывать, что этот прогноз является предварительным и максимально близкую к правде погоду можно будет узнать только ближе к марту. А что известно про Белгородскую область? По заявлению губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, жителям приграничного региона следует приготовиться к «сложной» зиме. Связано это не столько с низкой температурой воздуха, сколько со сложной оперативной обстановкой. Из-за угроз отключения отопления в результате обстрелов глава региона посоветовал закупиться генераторами: на конец октября в больницы завезли уже 267 генераторов. В настоящее время специалисты занимаются их подключением. Этим же посоветовали заняться и жителям частных домов. Внимательными нужно быть и жителям квартир с индивидуальной системой отопления: если белгородцы планируют в зимний период покидать своё жильё, то должны оставить доверенным лицам ключи от дома на случай возникновения чрезвычайной ситуации. Для этого в преддверии отопительного сезона провели подомовой обход МКД с индивидуальным отоплением. Продолжаем готовиться к «сложной» зиме: генераторы доставили в белгородские больницы Узнать подробнее Читайте также: Готова ли Белгородская область к «сложной зиме»? «Надеемся на лучшее, но готовимся к ухудшению»: Гладков — о подготовке к сложной зиме Зачем в Белгороде устраивают рейд по домам с индивидуальным отоплением?