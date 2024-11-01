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Posted 1 ноября, 11:27

Published 1 ноября, 11:27

Modified 1 ноября, 11:29

Updated 1 ноября, 11:29

В Белгородской области резко ухудшится погода в эту субботу

Резкое ухудшение погоды ждёт в первую субботу ноября

1 ноября 2024, 11:27
Фото: Изображение Midjourney.

В Белгородской области резко ухудшится погода в эту субботу

Сюжет
Погода
Рабочая суббота, 2 ноября, будет для белгородцев дождливой и ветреной. Максимальная температура воздуха составит +11 °С. Прогноз от Гидрометцентра РФ опубликовала пресс-служба регионального МЧС.

Завтра, 2 ноября, в Белгородской области ожидается облачная погода и небольшие дожди. По словам синоптиков, ожидается ухудшение погодных условий.

Порывы ветра западной четверти достигнут 9-14 м/с, возможно усиление ветра до 18-23 м/с.

В регионе воздух прогреется до +6…+11 °С ночью и днём. В Белгороде прогнозируется такая же погода.

В выходные, воскресенье и понедельник, температура воздуха в дневное время опустится до +4 °С. При этом 4 ноября ожидаются небольшие дожди.

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#Александра Склярова#Белгородская область#Погода#Дожди#Ухудшение погоды#Белгород
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