Резкое ухудшение погоды ждёт в первую субботу ноября

Posted 1 ноября, 11:27
Published 1 ноября, 11:27
Modified 1 ноября, 11:29
Updated 1 ноября, 11:29
Завтра, 2 ноября, в Белгородской области ожидается облачная погода и небольшие дожди. По словам синоптиков, ожидается ухудшение погодных условий.
Порывы ветра западной четверти достигнут 9-14 м/с, возможно усиление ветра до 18-23 м/с.
В регионе воздух прогреется до +6…+11 °С ночью и днём. В Белгороде прогнозируется такая же погода.
В выходные, воскресенье и понедельник, температура воздуха в дневное время опустится до +4 °С. При этом 4 ноября ожидаются небольшие дожди.