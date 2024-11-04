Из-за погоды? В Белгороде произошла авария с участием сразу шести автомобилей

Подробности на данный момент неизвестны, но на фото, которое опубликовал канал, видно, что у одного автомобиля сильно повреждена передняя часть. Кто виноват в аварии и почему она произошла — тоже не уточняется, но можно предположить, что причиной стали погодные условия.