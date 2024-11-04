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Posted 4 ноября, 10:50

Published 4 ноября, 10:50

Modified 4 ноября, 12:23

Updated 4 ноября, 12:23

Авария на Губкина

Из-за погоды? В Белгороде произошла авария с участием сразу шести автомобилей

4 ноября 2024, 10:50
Фото: Авто Блэтгород. Авария на Губкина
Сюжет
ДТП
Ночью в Белгороде, как и во многих других районах области, выпало приличное количество снега. В администрации города предупредили, что из-за погодных условий на дорогах возможен гололёд, а значит и ездить нужно предельно аккуратно. Кто не послушал совета, сообщил «Авто Блэтгород».

На проспекте Ватутина на Харьковской горе произошло серьёзное ДТП. Сообщается, что в нём пострадали сразу шесть машин. Транспортные средства как бы «поцеловались», образовав собой цепочку. Из-за этого движение встало на целой полосе.

Подробности на данный момент неизвестны, но на фото, которое опубликовал канал, видно, что у одного автомобиля сильно повреждена передняя часть. Кто виноват в аварии и почему она произошла — тоже не уточняется, но можно предположить, что причиной стали погодные условия.

Ночью и утром в Белгороде выпало достаточно много снега. В городской администрации предупредили, что на дорогах может образоваться гололедица.

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#Валерия Колесникова#Белгородская область#ДТП#Происшествия#Автомобили#Погода#Снег#Губкина#Харьковская гора#Гололед#Белгород
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