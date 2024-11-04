Из-за погоды? В Белгороде произошла авария с участием сразу шести автомобилей

Posted 4 ноября, 10:50
Published 4 ноября, 10:50
Modified 4 ноября, 12:23
Updated 4 ноября, 12:23
На проспекте Ватутина на Харьковской горе произошло серьёзное ДТП. Сообщается, что в нём пострадали сразу шесть машин. Транспортные средства как бы «поцеловались», образовав собой цепочку. Из-за этого движение встало на целой полосе.
Подробности на данный момент неизвестны, но на фото, которое опубликовал канал, видно, что у одного автомобиля сильно повреждена передняя часть. Кто виноват в аварии и почему она произошла — тоже не уточняется, но можно предположить, что причиной стали погодные условия.
Ночью и утром в Белгороде выпало достаточно много снега. В городской администрации предупредили, что на дорогах может образоваться гололедица.