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Posted 3 ноября, 15:07

Published 3 ноября, 15:07

Modified 3 ноября, 23:54

Updated 3 ноября, 23:54

В Белгороде провели вечеринки к Хэллоуину

Три дня ужаса, веселья и музыки: как белгородцы отметили Хэллоуин

3 ноября 2024, 15:07
Фото: Валерия Колесникова. bel.ru.

В Белгороде провели вечеринки к Хэллоуину

Сюжет
Хэллоуин
В этом году Хэллоуин — международный праздник, который традиционно отмечается 31 октября — выпал на четверг. Но это не помешало белгородцам громко провести не один, а сразу три страшных дня. В какие костюмы нарядились горожане, где провели вечера и как напугали Белгород — читайте в репортаже Бел.Ру.

Страшно-весёлое «Особое мнение»

Вечером четверга двери одного белгородского ресторана открылись для самых разнообразных видов «нежити». Сюда толпой повалили — кто на такси, кто на метле — ведьмы в остроконечных шляпах, демоны и вампиры разной степени привлекательности, зомби и другие фантастические твари.

Нет, в Белгороде не открылся портал в ад. Просто еженедельный квиз «Особое мнение» в этот раз стал тематическим, а участники команд проявили весь свой креатив в выборе и создании костюмов. Хотя некоторые ограничились одними лишь эльфийскими ушами или кровавыми дорожками, стекающими с уголков рта.

А для тех, кто как следует подготовиться не успел, но остаться без образа не хотел, на входе организовали бесплатный аквагрим.

Квиз «Особое мнение»Квиз «Особое мнение»
Костюмы одной из командКостюмы одной из команд
Участник в костюмеУчастник в костюме
Квиз «Особое мнение». Фото: Валерия Колесникова. bel.ru

Аудитория в основном собралась возрастная, но отнюдь не ханжеская. Никто не брезговал выглядеть смешным и нелепым в своём наряде. Наоборот, люди получали удовольствие, отыгрывая роли: на удивление многочисленные священники пугали мертвецов распятиями, а те закрывались мантиями, оскалив клыки.

Игроки с трудом уселись за столики, потому что долго не могли узнать своих преображённых сокомандников, и, пугающе заряженные на победу, начали заполнять бланки для ответов.

Игра в разгареИгра в разгаре
Костюмы одной из командКостюмы одной из команд
Девушка в костюме Малефисенты Девушка в костюме Малефисенты
Игра в разгаре. Фото: Валерия Колесникова. bel.ru

В перерывах между раундами квиз превращался в фотосет — гости мероприятия по очереди фотографировались друг с другом, плавно перетекая на танцпол. Там театральный ужас и гримасничество сменялись на радость и забытьё. Музыка играла так громко, что с улицы не было слышно сирены ракетной опасности. Её за вечер включали трижды.

Когда заиграла «Молитва» Би-2 (здесь стоит указать, что солист группы Лёва Би-2 признан иноагентом), часть электричества в зале погасла, танцующие на несколько минут погрузились во мрак. «Это всё тёмные силы!» — послышался женский голос. И пляска мертвецов продолжилась, как ни в чём не бывало.

Танцпол заполонили мертвые и не очень гостиТанцпол заполонили мертвые и не очень гости
Танцпол заполонили мертвые и не очень гости. Фото: Валерия Колесникова. bel.ru

Потрясли костями

Для тех, кому интеллектуальной игры не хватило, чтобы насладиться духом праздника, в одном из баров в пятницу провели драм-н-бейс вечеринку. Рейтинг 18+ на афише говорил ярче любых слов о том, к чему стоит готовиться, если всё-таки решишься провести вечер там.

От количества желающих спуститься в подземелье (заведение находится в подвале), сломалась дверная ручка на входе. Вурдалаки и кровопийцы стянулись сюда, чтобы выпить из шприца «Кровавую Мэри» и потрясти костями под белгородских диджеев: BCAT, DRUMSEA, ENIGMATIC DESIRE B2B PADAW4N, PEREBOY и RINNIE.

«Драм-н-бейс умер в Белгороде, когда закрыли ночной клуб Zenon. Пытаемся восстановить, что-то делать в этом направлении», — сказал один из участников проекта Drum & Bass Motion Series, но имени своего попросил не упоминать.
Диджей BCATДиджей BCAT
Здесь белгородцы тоже во всех смыслах "оттянулись от души"Здесь белгородцы тоже во всех смыслах "оттянулись от души"
Диджей BCAT. Фото: Валерия Колесникова. bel.ru

На баре бывшие незнакомцы вели разговоры ни о чём, компании друзей заняли столики, а перед диджейским пультом прыгали и бесились посетители. Самые разгорячённые оккупировали курилку.

Интересно, что большая часть молодёжи пришла максимум в гриме, тогда как поколение 30+, а то и 35+, что называется, «запарилось», подобрав для себя безумные комбинации.

Группа «РОКЭНРОЛЛЕР»Группа «РОКЭНРОЛЛЕР»
Девушка в костюмеДевушка в костюме
ПодземельеПодземелье
Группа «РОКЭНРОЛЛЕР». Фото: Валерия Колесникова. bel.ru

Как и во всяком баре, вечеринка без происшествий не обошлась. Одни, не рассчитав с алкоголем, стали вести себя неподобающе, но бармены и «постоянники» к подобным эксцессам уже привыкли. Другие в порыве драйва и под действием градуса подскальзывались и разбивали лбы.

Агрессивный мужчина, который с начала вечера явно искал повод с кем-нибудь подраться, устроил мордобой, за что был сначала остановлен «спортиками» из фейсконтроля, а затем и увезён под ручки сотрудниками правоохранительных органов.

Народ гулял минимум до шести утра. Закончилось мероприятие относительно благополучно.

Девушка в костюмеДевушка в костюме
Диджей DRUMSEAДиджей DRUMSEA
Девушка в костюмеДевушка в костюме
Девушка в костюме. Фото: Валерия Колесникова. bel.ru

Воскресли в субботу

Менее драматично Хэллоуин отметили в крафтовом пабе. Музыка там играла не такая интенсивная, как вечером ранее, а скорее — потворствующая медленному раскачиванию. На баре гостей встречали приветственными шотами, в меню появились сладкие «спешлы»: пугающий вишнёвый пирог с рожицей и мучные пальчики.

Здесь тусовка была уже более молодёжная, но в костюмах пришли немногие. Атмосфера царила убаюкивающая, загоняющая вереницу выползших на улицы мертвяков обратно в загробный мир. Бар этот — самый маленький в Белгороде, здесь не протолкнёшься. Поэтому живые переговаривались, мигрируя от одной компании к другой и из бара на улицу.

Обстановка внутриОбстановка внутри
Вход в барВход в бар
Ребята в костюмахРебята в костюмах
Вход в барВход в бар
Обстановка внутри. Фото: Валерия Колесникова. bel.ru

Подводя итог: отметили Хэллоуин в 2024 году белгородцы на славу. Три ночи страха оказались полны любви и энергии как светлой, так и тёмной. Главное, что жизнь, как бы иронично это не звучало, продолжается здесь вопреки всему.

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Герои фильма "Криминальное чтиво" повторяют свою знаменитую сцену. Фото: Валерия Колесникова. bel.ru
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