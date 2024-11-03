Три дня ужаса, веселья и музыки: как белгородцы отметили Хэллоуин

Posted 3 ноября, 15:07
Published 3 ноября, 15:07
Modified 3 ноября, 23:54
Updated 3 ноября, 23:54
Вечером четверга двери одного белгородского ресторана открылись для самых разнообразных видов «нежити». Сюда толпой повалили — кто на такси, кто на метле — ведьмы в остроконечных шляпах, демоны и вампиры разной степени привлекательности, зомби и другие фантастические твари.
Нет, в Белгороде не открылся портал в ад. Просто еженедельный квиз «Особое мнение» в этот раз стал тематическим, а участники команд проявили весь свой креатив в выборе и создании костюмов. Хотя некоторые ограничились одними лишь эльфийскими ушами или кровавыми дорожками, стекающими с уголков рта.
А для тех, кто как следует подготовиться не успел, но остаться без образа не хотел, на входе организовали бесплатный аквагрим.
Аудитория в основном собралась возрастная, но отнюдь не ханжеская. Никто не брезговал выглядеть смешным и нелепым в своём наряде. Наоборот, люди получали удовольствие, отыгрывая роли: на удивление многочисленные священники пугали мертвецов распятиями, а те закрывались мантиями, оскалив клыки.
Игроки с трудом уселись за столики, потому что долго не могли узнать своих преображённых сокомандников, и, пугающе заряженные на победу, начали заполнять бланки для ответов.
В перерывах между раундами квиз превращался в фотосет — гости мероприятия по очереди фотографировались друг с другом, плавно перетекая на танцпол. Там театральный ужас и гримасничество сменялись на радость и забытьё. Музыка играла так громко, что с улицы не было слышно сирены ракетной опасности. Её за вечер включали трижды.
Когда заиграла «Молитва» Би-2 (здесь стоит указать, что солист группы Лёва Би-2 признан иноагентом), часть электричества в зале погасла, танцующие на несколько минут погрузились во мрак. «Это всё тёмные силы!» — послышался женский голос. И пляска мертвецов продолжилась, как ни в чём не бывало.
Для тех, кому интеллектуальной игры не хватило, чтобы насладиться духом праздника, в одном из баров в пятницу провели драм-н-бейс вечеринку. Рейтинг 18+ на афише говорил ярче любых слов о том, к чему стоит готовиться, если всё-таки решишься провести вечер там.
От количества желающих спуститься в подземелье (заведение находится в подвале), сломалась дверная ручка на входе. Вурдалаки и кровопийцы стянулись сюда, чтобы выпить из шприца «Кровавую Мэри» и потрясти костями под белгородских диджеев: BCAT, DRUMSEA, ENIGMATIC DESIRE B2B PADAW4N, PEREBOY и RINNIE.
«Драм-н-бейс умер в Белгороде, когда закрыли ночной клуб Zenon. Пытаемся восстановить, что-то делать в этом направлении», — сказал один из участников проекта Drum & Bass Motion Series, но имени своего попросил не упоминать.
На баре бывшие незнакомцы вели разговоры ни о чём, компании друзей заняли столики, а перед диджейским пультом прыгали и бесились посетители. Самые разгорячённые оккупировали курилку.
Интересно, что большая часть молодёжи пришла максимум в гриме, тогда как поколение 30+, а то и 35+, что называется, «запарилось», подобрав для себя безумные комбинации.
Как и во всяком баре, вечеринка без происшествий не обошлась. Одни, не рассчитав с алкоголем, стали вести себя неподобающе, но бармены и «постоянники» к подобным эксцессам уже привыкли. Другие в порыве драйва и под действием градуса подскальзывались и разбивали лбы.
Агрессивный мужчина, который с начала вечера явно искал повод с кем-нибудь подраться, устроил мордобой, за что был сначала остановлен «спортиками» из фейсконтроля, а затем и увезён под ручки сотрудниками правоохранительных органов.
Народ гулял минимум до шести утра. Закончилось мероприятие относительно благополучно.
Менее драматично Хэллоуин отметили в крафтовом пабе. Музыка там играла не такая интенсивная, как вечером ранее, а скорее — потворствующая медленному раскачиванию. На баре гостей встречали приветственными шотами, в меню появились сладкие «спешлы»: пугающий вишнёвый пирог с рожицей и мучные пальчики.
Здесь тусовка была уже более молодёжная, но в костюмах пришли немногие. Атмосфера царила убаюкивающая, загоняющая вереницу выползших на улицы мертвяков обратно в загробный мир. Бар этот — самый маленький в Белгороде, здесь не протолкнёшься. Поэтому живые переговаривались, мигрируя от одной компании к другой и из бара на улицу.
Подводя итог: отметили Хэллоуин в 2024 году белгородцы на славу. Три ночи страха оказались полны любви и энергии как светлой, так и тёмной. Главное, что жизнь, как бы иронично это не звучало, продолжается здесь вопреки всему.