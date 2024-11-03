Три дня ужаса, веселья и музыки: как белгородцы отметили Хэллоуин

Здесь тусовка была уже более молодёжная, но в костюмах пришли немногие. Атмосфера царила убаюкивающая, загоняющая вереницу выползших на улицы мертвяков обратно в загробный мир. Бар этот — самый маленький в Белгороде, здесь не протолкнёшься. Поэтому живые переговаривались, мигрируя от одной компании к другой и из бара на улицу.