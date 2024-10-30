Сырные «Мётлы» на Хэллоуин: вкусная и быстрая закуска для вечеринки

Сюжет Хэллоуин

Это простое, но невероятно эффектное блюдо покорит всех своим оригинальным видом и вкусом. Времени на приготовление нужно минимум, а выглядят «мётлы» колдовски притягательно. Этот рецепт подойдёт как для взрослой, так и для детской вечеринки.

Ингредиенты: Сыр косичка или любой полутвёрдый сыр — 200 г

Соломка — 10–15 шт.

Листья зелёного лука или пучок укропа — для украшения (по желанию) Пошаговый рецепт: Подготовка сыра Нарежьте сыр на небольшие кусочки длиной около 5-6 см, если используете сыр косичку — отлично. Его волокна легко разделить на тонкие «пряди», чтобы придать «мётлам» более реалистичный вид. Если берёте другой сыр, нарежьте его тонкими полосками, чтобы имитировать метёлку. Формируем мётлы Оберните каждый кусочек сыра вокруг одной стороны солёной палочки. Получатся «метёлки», словно привязанные к палочкам. Закрепляем зеленью Если хотите добавить яркости, обвяжите нижнюю часть метёлки перышками зелёного лука или веточкой укропа. Завязки из зелени добавят закуске свежести и станут отличной деталью «ведьминых метёл». Сервировка Выложите готовые «мётлы» на блюдо, оформив их зеленью. Они могут лежать вперемешку, создавая вид таинственного места для ведьм. Советы по разнообразию блюда: Для вкуса можно слегка обмакнуть нижнюю часть «мётлы» в растопленный сыр или соус, чтобы «волокна» стали тягучими.

можно слегка обмакнуть нижнюю часть «мётлы» в растопленный сыр или соус, чтобы «волокна» стали тягучими. Сырные «мётлы» отлично сочетаются с дип-соусами : подавайте их с соусом из сметаны и зелени или чесночным соусом, чтобы каждый гость мог дополнить закуску по вкусу.

: подавайте их с соусом из сметаны и зелени или чесночным соусом, чтобы каждый гость мог дополнить закуску по вкусу. Вариации: если хочется поэкспериментировать, попробуйте вместо соломки использовать сырокопчёные колбаски или копчёный сыр. Источник: russianfood Печенье «Ведьмины пальцы»: пугающе вкусный рецепт на Хэллоуин Узнать подробнее Читайте также: Печенье «Фонарь Джека» на Хэллоуин: простой и эффектный рецепт Идеальное блюдо на Хэллоуин: мясо с картофелем, запечённое в тыкве Пальчики оближешь: пошаговый рецепт блинчиков из тыквы