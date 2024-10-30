Сырные «Мётлы» на Хэллоуин: вкусная и быстрая закуска для вечеринки

Posted 30 октября, 08:04
Published 30 октября, 08:04
Modified 30 октября, 08:06
Updated 30 октября, 08:06
Подготовка сыра
Нарежьте сыр на небольшие кусочки длиной около 5-6 см, если используете сыр косичку — отлично. Его волокна легко разделить на тонкие «пряди», чтобы придать «мётлам» более реалистичный вид. Если берёте другой сыр, нарежьте его тонкими полосками, чтобы имитировать метёлку.
Формируем мётлы
Оберните каждый кусочек сыра вокруг одной стороны солёной палочки. Получатся «метёлки», словно привязанные к палочкам.
Закрепляем зеленью
Если хотите добавить яркости, обвяжите нижнюю часть метёлки перышками зелёного лука или веточкой укропа. Завязки из зелени добавят закуске свежести и станут отличной деталью «ведьминых метёл».
Сервировка
Выложите готовые «мётлы» на блюдо, оформив их зеленью. Они могут лежать вперемешку, создавая вид таинственного места для ведьм.
Источник: russianfood