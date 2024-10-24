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Posted 24 октября, 11:28

Published 24 октября, 11:28

Modified 24 октября, 11:30

Updated 24 октября, 11:30

Пальчики оближешь: пошаговый рецепт блинчиков из тыквы

Пальчики оближешь: пошаговый рецепт блинчиков из тыквы

24 октября 2024, 11:28
Фото: Kandinsky
С наступлением осени на наших кухнях появилась тыква, символ этого времени года. Это не только вкусный, но и очень полезный овощ. Сегодня мы предлагаем вам попробовать блинчики из тыквы, которые станут отличным угощением для всей семьи.

Ингредиенты для приготовления блинчиков из тыквы:

— 200 г свежей тыквы;

— 1 стакан муки (можно использовать цельнозерновую);

— 1 стакана молока;

— 2 яйца;

— 1 ч. л. сахара;

— 1 ч. л. разрыхлителя теста;

— щепотка соли;

— Растительное масло для жарки.

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Рецепт:

Шаг 1: Подготовка тыквы

Прежде всего, тщательно очистите тыкву от кожицы и семян. Нарежьте ее на небольшие кусочки и отварите в подсоленной воде до мягкости. Это займет примерно 15-20 минут. Затем слейте воду и потолките тыкву до состояния пюре.

Шаг 2: Смешивание ингредиентов

В большой миске смешайте тыквенное пюре, яйца, молоко и сахар. Хорошо перемешайте до получения однородной массы. Затем постепенно добавляйте муку, разрыхлитель и щепотку соли, тщательно перемешивая, чтобы избежать комков.

Шаг 3: Жарка блинчиков

Разогрейте сковороду на среднем огне и добавьте немного растительного масла. Вылейте на сковороду порцию теста и жарьте блинчик до появления пузырьков на поверхности, после чего аккуратно переверните и поджарьте с другой стороны до золотистой корочки. Повторяйте процесс, пока тесто не закончится.

Шаг 4: Подача

Готовые блинчики можно подавать с различными добавками: сметаной, медом, кленовым сиропом или свежими ягодами. Они отлично сочетаются как со сладкими, так и с солеными начинками.

Приятного аппетита!

Источник: russianfood.

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