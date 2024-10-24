Пальчики оближешь: пошаговый рецепт блинчиков из тыквы

Posted 24 октября, 11:28
Published 24 октября, 11:28
Modified 24 октября, 11:30
Updated 24 октября, 11:30
— 200 г свежей тыквы;
— 1 стакан муки (можно использовать цельнозерновую);
— 1 стакана молока;
— 2 яйца;
— 1 ч. л. сахара;
— 1 ч. л. разрыхлителя теста;
— щепотка соли;
— Растительное масло для жарки.
Шаг 1: Подготовка тыквы
Прежде всего, тщательно очистите тыкву от кожицы и семян. Нарежьте ее на небольшие кусочки и отварите в подсоленной воде до мягкости. Это займет примерно 15-20 минут. Затем слейте воду и потолките тыкву до состояния пюре.
Шаг 2: Смешивание ингредиентов
В большой миске смешайте тыквенное пюре, яйца, молоко и сахар. Хорошо перемешайте до получения однородной массы. Затем постепенно добавляйте муку, разрыхлитель и щепотку соли, тщательно перемешивая, чтобы избежать комков.
Шаг 3: Жарка блинчиков
Разогрейте сковороду на среднем огне и добавьте немного растительного масла. Вылейте на сковороду порцию теста и жарьте блинчик до появления пузырьков на поверхности, после чего аккуратно переверните и поджарьте с другой стороны до золотистой корочки. Повторяйте процесс, пока тесто не закончится.
Шаг 4: Подача
Готовые блинчики можно подавать с различными добавками: сметаной, медом, кленовым сиропом или свежими ягодами. Они отлично сочетаются как со сладкими, так и с солеными начинками.
Приятного аппетита!
Источник: russianfood.