Печенье «Ведьмины пальцы»: пугающе вкусный рецепт на Хэллоуин

Готовим тесто В миске взбейте размягченное масло с сахаром до кремообразного состояния. Добавьте яйцо и ванильный экстракт, снова тщательно перемешайте. В отдельной посуде смешайте муку, соль и разрыхлитель, затем добавьте сухие ингредиенты к масляной смеси. Вымесите тесто до гладкой консистенции.

Формируем «ведьмины пальцы» Разделите тесто на небольшие кусочки и скатайте их в продолговатые палочки длиной 8-10 см и толщиной примерно с палец. Чтобы «пальцы» выглядели более реалистично, слегка прижмите каждую палочку с двух сторон и придайте им неровности, как у настоящих пальцев.

Создаем «суставы» Сделайте на каждом «пальце» три-четыре легких надреза ножом, чтобы получились складки, напоминающие суставы. Это сделает печенье ещё более реалистичным. Немного изогните «пальцы» в одном или двух местах — так они будут выглядеть зловеще.

Добавляем «ногти» Вдавите по одному миндалю в кончик каждого «пальца», чтобы получились ногти ведьмы. Постарайтесь делать это аккуратно, чтобы миндаль хорошо держался.

Охлаждаем перед выпечкой Поставьте противень с заготовками в холодильник на 20 минут — это поможет печенью лучше сохранять форму при выпекании.

Выпекаем Разогрейте духовку до 180°C и выпекайте «пальцы» примерно 15-18 минут до легкого золотистого цвета. Важно не передержать, чтобы печенье осталось мягким внутри и не потеряло форму.