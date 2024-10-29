Печенье «Ведьмины пальцы»: пугающе вкусный рецепт на Хэллоуин

Posted 29 октября, 11:39
Published 29 октября, 11:39
Modified 29 октября, 11:41
Updated 29 октября, 11:41
Готовим тесто
В миске взбейте размягченное масло с сахаром до кремообразного состояния. Добавьте яйцо и ванильный экстракт, снова тщательно перемешайте. В отдельной посуде смешайте муку, соль и разрыхлитель, затем добавьте сухие ингредиенты к масляной смеси. Вымесите тесто до гладкой консистенции.
Формируем «ведьмины пальцы»
Разделите тесто на небольшие кусочки и скатайте их в продолговатые палочки длиной 8-10 см и толщиной примерно с палец. Чтобы «пальцы» выглядели более реалистично, слегка прижмите каждую палочку с двух сторон и придайте им неровности, как у настоящих пальцев.
Создаем «суставы»
Сделайте на каждом «пальце» три-четыре легких надреза ножом, чтобы получились складки, напоминающие суставы. Это сделает печенье ещё более реалистичным. Немного изогните «пальцы» в одном или двух местах — так они будут выглядеть зловеще.
Добавляем «ногти»
Вдавите по одному миндалю в кончик каждого «пальца», чтобы получились ногти ведьмы. Постарайтесь делать это аккуратно, чтобы миндаль хорошо держался.
Охлаждаем перед выпечкой
Поставьте противень с заготовками в холодильник на 20 минут — это поможет печенью лучше сохранять форму при выпекании.
Выпекаем
Разогрейте духовку до 180°C и выпекайте «пальцы» примерно 15-18 минут до легкого золотистого цвета. Важно не передержать, чтобы печенье осталось мягким внутри и не потеряло форму.
Украшаем «кровавыми» деталями
Когда печенье слегка остынет, аккуратно снимите «ногти» и добавьте под них немного ягодного варенья для «кровавого» эффекта. Установите миндаль обратно, слегка надавив, чтобы он пропитался вареньем.
Подавайте печенье «Ведьмины пальцы», уложив их хаотично на тарелку — так они будут выглядеть ещё страшнее. Это печенье восхитительно сочетается с чаем или кофе, а зловещий вид вызовет у гостей восторг и весёлый ужас. Такой десерт станет любимым украшением любого хэллоуинского стола.