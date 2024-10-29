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Posted 29 октября, 11:39

Published 29 октября, 11:39

Modified 29 октября, 11:41

Updated 29 октября, 11:41

Печенье «Ведьмины пальцы»

Печенье «Ведьмины пальцы»: пугающе вкусный рецепт на Хэллоуин

29 октября 2024, 11:39
Фото: 1000.menu. Печенье «Ведьмины пальцы»
Сюжет
Хэллоуин
Хрустящие, с миндальными «ногтями», эти пальцы ведьмы выглядят настолько реалистично, что их боишься пробовать, но они удивительно вкусные. Такое печенье идеально для хэллоуинской вечеринки, на которой хочется создать зловещую атмосферу.

Ингредиенты:

  • 100 г сливочного масла (комнатной температуры)
  • 100 г сахара
  • 1 яйцо
  • 250 г муки
  • Щепотка соли
  • 1 ч. л. ванильного экстракта
  • Половина ч. л. разрыхлителя
  • Очищенный миндаль — 20-30 шт. (по количеству печенья)
  • Варенье из красных ягод (или клубничный джем) — для «кровавого» эффекта

Как приготовить:

  1. Готовим тесто

    В миске взбейте размягченное масло с сахаром до кремообразного состояния. Добавьте яйцо и ванильный экстракт, снова тщательно перемешайте. В отдельной посуде смешайте муку, соль и разрыхлитель, затем добавьте сухие ингредиенты к масляной смеси. Вымесите тесто до гладкой консистенции.

  2. Формируем «ведьмины пальцы»

    Разделите тесто на небольшие кусочки и скатайте их в продолговатые палочки длиной 8-10 см и толщиной примерно с палец. Чтобы «пальцы» выглядели более реалистично, слегка прижмите каждую палочку с двух сторон и придайте им неровности, как у настоящих пальцев.

  3. Создаем «суставы»

    Сделайте на каждом «пальце» три-четыре легких надреза ножом, чтобы получились складки, напоминающие суставы. Это сделает печенье ещё более реалистичным. Немного изогните «пальцы» в одном или двух местах — так они будут выглядеть зловеще.

  4. Добавляем «ногти»

    Вдавите по одному миндалю в кончик каждого «пальца», чтобы получились ногти ведьмы. Постарайтесь делать это аккуратно, чтобы миндаль хорошо держался.

  5. Охлаждаем перед выпечкой

    Поставьте противень с заготовками в холодильник на 20 минут — это поможет печенью лучше сохранять форму при выпекании.

  6. Выпекаем

    Разогрейте духовку до 180°C и выпекайте «пальцы» примерно 15-18 минут до легкого золотистого цвета. Важно не передержать, чтобы печенье осталось мягким внутри и не потеряло форму.

  7. Украшаем «кровавыми» деталями

    Когда печенье слегка остынет, аккуратно снимите «ногти» и добавьте под них немного ягодного варенья для «кровавого» эффекта. Установите миндаль обратно, слегка надавив, чтобы он пропитался вареньем.

Подача и советы:

Подавайте печенье «Ведьмины пальцы», уложив их хаотично на тарелку — так они будут выглядеть ещё страшнее. Это печенье восхитительно сочетается с чаем или кофе, а зловещий вид вызовет у гостей восторг и весёлый ужас. Такой десерт станет любимым украшением любого хэллоуинского стола.

Советы:

  • Для ещё большей реалистичности можно окрасить миндальные «ногти» красной или черной пищевой краской.
  • Ароматные специи — щепотка корицы или гвоздики — придадут печенью пряный аромат, который отлично впишется в осенний сезон.
  • Если хотите, чтобы пальцы выглядели потрескавшимися, добавьте в тесто немного какао-порошка или коричневого сахара.

    Источник: 1000.menu
Печенье «Фонарь Джека» на Хэллоуин: простой и эффектный рецепт
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