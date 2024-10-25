Идеальное блюдо на Хэллоуин: мясо с картофелем, запечённое в тыкве

Posted 25 октября, 08:18
Published 25 октября, 08:18
Modified 25 октября, 08:20
Updated 25 октября, 08:20
— 1 крупная тыква (примерно 2-3 кг)
— 500 г мяса (свинина, говядина или курица — на ваш выбор)
— 5-6 картофелин среднего размера
— 1 крупная луковица
— 2-3 зубчика чеснока
— 1 морковь
— 100 мл сливок или сметаны
— 100 мл бульона (мясного или овощного)
— 2 ст. л. растительного масла
— Соль и перец по вкусу
— Щепотка паприки и сушёного тимьяна (по желанию)
— Немного сыра для посыпки (опционально)
1. Подготовка тыквы
Для начала подготовьте тыкву, сделав из её верхушки «крышку».Удалите все семечки и внутренние волокна, оставив стенки толщиной около 2-3 см, чтобы тыква сохраняла форму, но не была слишком толстой.
2. Подготовка начинки
Мясо нарежьте небольшими кусочками и обжарьте на разогретом растительном масле до румяной корочки. После того как мясо подрумянится, добавьте к нему мелко нарезанные лук, морковь и чеснок. Тушите всё вместе ещё 5-7 минут, чтобы овощи размягчились и впитали мясные соки.
3. Подготовка картофеля
Картофель очистите и нарежьте крупными кубиками. Если вы хотите получить более кремовую текстуру, можно предварительно отварить картофель в подсоленной воде в течение 5-7 минут до полуготовности, но это не обязательно.
4. Сборка блюда
Внутрь тыквы выложите слоями мясо с овощами и картофель. Посыпьте всё солью, перцем, паприкой и сушёным тимьяном. Влейте в тыкву бульон, сливки или сметану — это сделает начинку более сочной.
5. Запекание
Накройте тыкву её «крышкой» и поместите в разогретую до 180°C духовку. Запекайте около 1,5 часов, в зависимости от размера тыквы и типа мяса. За полчаса до готовности можно снять «крышку» и посыпать блюдо тёртым сыром для создания аппетитной румяной корочки.
6. Подача
Подавайте блюдо прямо в тыкве — это не только удобно, но и очень эффектно. Разрежьте тыкву на порции вместе с начинкой.
Можно добавить грибы или сладкий перец. А розмарин или копчёная паприка добавят блюду пикантности.
Свинина или говядина сделают блюдо более сытным, а курица — более лёгким и диетическим. Если вы любите дичь, попробуйте использовать утку или кролика.
Запечённые стенки тыквы становятся мягкими и ароматными. Их можно использовать в качестве гарнира к мясу и картофелю. Не бойтесь срезать кусочки вместе с начинкой — они добавят блюду интересной текстуры и вкуса.
Источник: russianfood.com