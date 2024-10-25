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Posted 25 октября, 08:18

Published 25 октября, 08:18

Modified 25 октября, 08:20

Updated 25 октября, 08:20

Идеальное блюдо на Хэллоуин: мясо с картофелем, запечённое в тыкве

Идеальное блюдо на Хэллоуин: мясо с картофелем, запечённое в тыкве

25 октября 2024, 08:18
Фото: Kandinsky
Сюжет
Хэллоуин
Тыква на Хэллоуин — символ праздника, а запечённое в ней блюдо станет не только вкусным угощением, но и тематическим украшением стола. Гости и домашние точно оценят необычную подачу и вкус.

Ингредиенты:

— 1 крупная тыква (примерно 2-3 кг)

— 500 г мяса (свинина, говядина или курица — на ваш выбор)

— 5-6 картофелин среднего размера

— 1 крупная луковица

— 2-3 зубчика чеснока

— 1 морковь

— 100 мл сливок или сметаны

— 100 мл бульона (мясного или овощного)

— 2 ст. л. растительного масла

— Соль и перец по вкусу

— Щепотка паприки и сушёного тимьяна (по желанию)

— Немного сыра для посыпки (опционально)

Рецепт:

1. Подготовка тыквы

Для начала подготовьте тыкву, сделав из её верхушки «крышку».Удалите все семечки и внутренние волокна, оставив стенки толщиной около 2-3 см, чтобы тыква сохраняла форму, но не была слишком толстой.

2. Подготовка начинки

Мясо нарежьте небольшими кусочками и обжарьте на разогретом растительном масле до румяной корочки. После того как мясо подрумянится, добавьте к нему мелко нарезанные лук, морковь и чеснок. Тушите всё вместе ещё 5-7 минут, чтобы овощи размягчились и впитали мясные соки.

3. Подготовка картофеля

Картофель очистите и нарежьте крупными кубиками. Если вы хотите получить более кремовую текстуру, можно предварительно отварить картофель в подсоленной воде в течение 5-7 минут до полуготовности, но это не обязательно.

4. Сборка блюда

Внутрь тыквы выложите слоями мясо с овощами и картофель. Посыпьте всё солью, перцем, паприкой и сушёным тимьяном. Влейте в тыкву бульон, сливки или сметану — это сделает начинку более сочной.

5. Запекание

Накройте тыкву её «крышкой» и поместите в разогретую до 180°C духовку. Запекайте около 1,5 часов, в зависимости от размера тыквы и типа мяса. За полчаса до готовности можно снять «крышку» и посыпать блюдо тёртым сыром для создания аппетитной румяной корочки.

6. Подача

Подавайте блюдо прямо в тыкве — это не только удобно, но и очень эффектно. Разрежьте тыкву на порции вместе с начинкой.

Фото: 1MI

Как разнообразить угощение?

  • Вариации начинки

Можно добавить грибы или сладкий перец. А розмарин или копчёная паприка добавят блюду пикантности.

  • Выбор мяса

Свинина или говядина сделают блюдо более сытным, а курица — более лёгким и диетическим. Если вы любите дичь, попробуйте использовать утку или кролика.

  • Тыква как гарнир

Запечённые стенки тыквы становятся мягкими и ароматными. Их можно использовать в качестве гарнира к мясу и картофелю. Не бойтесь срезать кусочки вместе с начинкой — они добавят блюду интересной текстуры и вкуса.

Источник: russianfood.com

Рецепт запечённой тыквы с мёдом и специями от Джимми Оливера
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