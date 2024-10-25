Идеальное блюдо на Хэллоуин: мясо с картофелем, запечённое в тыкве

Мясо нарежьте небольшими кусочками и обжарьте на разогретом растительном масле до румяной корочки. После того как мясо подрумянится, добавьте к нему мелко нарезанные лук, морковь и чеснок. Тушите всё вместе ещё 5-7 минут, чтобы овощи размягчились и впитали мясные соки.