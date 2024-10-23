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Posted 23 октября, 10:03

Published 23 октября, 10:03

Modified 23 октября, 10:05

Updated 23 октября, 10:05

Как готовим тыкву этой осенью? Пять способов приготовления

Как готовим тыкву этой осенью? Пять способов приготовления

23 октября 2024, 10:03
Фото: 1MI
Тыква — вкусный и полезный овощь. Она содержит много витаминов группы В, а также А и Е. Богата клетчаткой и антиоксидантами. Тыква улучшает пищеварение, поддерживает иммунную систему, а также благотворно влияет на состояние кожи. Мы собрали пять простых способов её приготовления.

1. Тыква на сковороде

Если вам нужно быстрое и легкое блюдо, то тыква на сковороде — идеальный выбор. Нарежьте овощ кубиками, добавьте немного масла, соли и перца, а затем обжаривайте на среднем огне до мягкости и золотистой корочки, примерно 10-15 минут. Этот метод позволяет сохранить яркий цвет и текстуру тыквы, делая её вкус более насыщенным.

2. Тыква в духовке

Запекание — это идеальный способ раскрыть всю сладость тыквы. Нарежьте её дольками, удалите семена, приправьте специями (например, корицей или мускатным орехом) и запекайте в разогретой до 180°C духовке примерно 30-40 минут. В результате вы получите мягкую и ароматную тыкву, которая станет прекрасным гарниром или основой для супов.

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3. Тыква в мультиварке

Мультиварка — это еще один простой и быстрый способ приготовления тыквы. Нарежьте овощ крупными кусками, добавьте немного воды и выберите режим «Варка на пару» или «Тушение». Через 20-30 минут у вас будет готовое блюдо, которое можно подавать как гарнир или использовать в супах.

4. Тыква в микроволновке

Если у вас нет времени, микроволновая печь — отличный выбор. Нарежьте тыкву на куски, поместите в специальную посуду для микроволновки, добавьте немного воды и накройте крышкой. Готовьте на высокой мощности всего 5-10 минут.

5. Варёная тыква в кастрюле

Варка — это классический метод готовки, который позволяет сохранить максимум питательных веществ тыквы. Нарежьте овощ кубиками, положите в кастрюлю с подсоленной водой и варите до мягкости, примерно 15-20 минут. Получившуюся тыкву можно использовать в различных блюдах: от пюре и крем-супа до запеканок.

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