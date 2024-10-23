Как готовим тыкву этой осенью? Пять способов приготовления

Если вам нужно быстрое и легкое блюдо, то тыква на сковороде — идеальный выбор. Нарежьте овощ кубиками, добавьте немного масла, соли и перца, а затем обжаривайте на среднем огне до мягкости и золотистой корочки, примерно 10-15 минут. Этот метод позволяет сохранить яркий цвет и текстуру тыквы, делая её вкус более насыщенным.