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Posted 23 октября, 15:29

Published 23 октября, 15:29

Modified 23 октября, 15:29

Updated 23 октября, 15:29

Жареная тыква за 10 минут: делимся простым и быстрым рецептом

Жареная тыква за 10 минут: делимся простым и быстрым рецептом

23 октября 2024, 15:29
Фото: 1MI
Жареная тыква — это аппетитное и полезное блюдо, которое можно быстро и с лёгкостью приготовить на собственной кухне. Этот простой рецепт станет отличным дополнением к основным блюдам или может выступать в качестве лёгкой закуски.

Тыква обладает множеством полезных свойств. Она содержит витамин A, который благотворно влияет на зрение, а также витамин C, укрепляющий иммунную систему. Низкая калорийность делает её отличным блюдом для тех, кто следит за своим весом. Кроме того, тыква является универсальным овощем: она прекрасно сочетается с различными специями, другими овощами, мясом и рыбой.

Ингредиенты:

— 500 г тыквы

— 2 ст. ложки подсолнечного масла

— Соль и перец по вкусу

— Специи по желанию (например, корица или паприка)

— 40 г сыра

— Свежая зелень для украшения

Приготовление:

1. Подготовка тыквы:

Очистите тыкву от семян и кожуры. Нарежьте на кубики или дольки.

2. Разогрев сковороды:

На среднем огне разогрейте подсолнечное масло в сковороде.

3. Жарка:

Выложите подготовленные кусочки тыквы на сковороду. Обжаривайте их до золотистой корочки примерно 10-15 минут, периодически переворачивая.

4. Приправы:

Добавьте соль, перец и ваши любимые специи, перемешайте. Затем потрите на мелкой тёрке сыр и посыпьте им тыкву.

5. Подача:

Выложите жареную тыкву на тарелку, украсьте свежей зеленью и подавайте к столу.

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