Жареная тыква за 10 минут: делимся простым и быстрым рецептом

Posted 23 октября, 15:29
Published 23 октября, 15:29
Modified 23 октября, 15:29
Updated 23 октября, 15:29
Тыква обладает множеством полезных свойств. Она содержит витамин A, который благотворно влияет на зрение, а также витамин C, укрепляющий иммунную систему. Низкая калорийность делает её отличным блюдом для тех, кто следит за своим весом. Кроме того, тыква является универсальным овощем: она прекрасно сочетается с различными специями, другими овощами, мясом и рыбой.
— 500 г тыквы
— 2 ст. ложки подсолнечного масла
— Соль и перец по вкусу
— Специи по желанию (например, корица или паприка)
— 40 г сыра
— Свежая зелень для украшения
1. Подготовка тыквы:
Очистите тыкву от семян и кожуры. Нарежьте на кубики или дольки.
2. Разогрев сковороды:
На среднем огне разогрейте подсолнечное масло в сковороде.
3. Жарка:
Выложите подготовленные кусочки тыквы на сковороду. Обжаривайте их до золотистой корочки примерно 10-15 минут, периодически переворачивая.
4. Приправы:
Добавьте соль, перец и ваши любимые специи, перемешайте. Затем потрите на мелкой тёрке сыр и посыпьте им тыкву.
5. Подача:
Выложите жареную тыкву на тарелку, украсьте свежей зеленью и подавайте к столу.