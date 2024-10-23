Жареная тыква за 10 минут: делимся простым и быстрым рецептом

Тыква обладает множеством полезных свойств. Она содержит витамин A, который благотворно влияет на зрение, а также витамин C, укрепляющий иммунную систему. Низкая калорийность делает её отличным блюдом для тех, кто следит за своим весом. Кроме того, тыква является универсальным овощем: она прекрасно сочетается с различными специями, другими овощами, мясом и рыбой.