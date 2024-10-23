Рецепт запечённой тыквы с мёдом и специями от Джимми Оливера

Запечённая тыква — это великолепный гарнир, а также самостоятельное блюдо, которое порадует вас своим неповторимым ароматом и вкусом. Этот способ приготовления позволяет сохранить естественную сладость тыквы и её ценные свойства, а также раскрывает её вкус. Более подробные инструкции вы можете найти на его сайте JamieOliver.com.