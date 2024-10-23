bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 23 октября, 10:31

Published 23 октября, 10:31

Modified 23 октября, 10:33

Updated 23 октября, 10:33

Рецепт запечённой тыквы с мёдом и специями от Джимми Оливера

Рецепт запечённой тыквы с мёдом и специями от Джимми Оливера

23 октября 2024, 10:31
Фото: 1MI
Тыква считается королевой осенних блюд. Это не только вкусный, но и чрезвычайно полезный овощ, богатый витаминами и минералами. Одним из самых простых и аппетитных способов её готовки является запекание. Этот простой и вкусный рецепт рекомендует знаменитый кулинар Джимми Оливер.

Запечённая тыква — это великолепный гарнир, а также самостоятельное блюдо, которое порадует вас своим неповторимым ароматом и вкусом. Этот способ приготовления позволяет сохранить естественную сладость тыквы и её ценные свойства, а также раскрывает её вкус. Более подробные инструкции вы можете найти на его сайте JamieOliver.com.

Ингредиенты:

  • Тыква (примерно 1 кг)
  • 2-3 столовые ложки мёда
  • 1 чайная ложка корицы
  • 0,5 чайной ложки мускатного ореха
  • Соль и перец по вкусу
  • Оливковое масло
  • Свежая зелень, семена по вкусу

Рецепт:

1. Подготавливаем тыкву:

Начните разогревать духовку до 200 °C. Очистите тыкву от кожуры, выньте семена, нарежьте на произвольного размера дольки или кубики.

2. Подготавливаем приправу:

В большой миске смешайте тыкву с оливковым маслом, мёдом, корицей, мускатным орехом, солью и перцем. Убедитесь, что все кусочки равномерно покрыты смесью.

3. Запекаем:

На противень положите бумагу для выпечки. Затем выложите тыкву в один слой. Запекайте в разогретой духовке до 200 °C примерно 30-35 минут, пока тыква не станет мягкой и слегка карамелизированной.

4. Подаём на стол:

Подавайте запеченную тыкву горячей, украсив свежей зеленью или семенами.

Приятного аппетита!

Осенний арбуз: чем полезна тыква и что из неё можно приготовить?
Узнать подробнее
Читайте также:
Гладков пообещал поделиться рецептом блюда из тыквы к Новому годуВот такие не пироги: что еще белгородцам можно приготовить из тыквы?Где купить тыкву на Хеллоуин в Белгороде?
#Анна Селищева#Общество#Осень#Рецепт#Рецепты#Тыква#КЦ
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика