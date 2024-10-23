Рецепт запечённой тыквы с мёдом и специями от Джимми Оливера

Posted 23 октября, 10:31
Published 23 октября, 10:31
Modified 23 октября, 10:33
Updated 23 октября, 10:33
Запечённая тыква — это великолепный гарнир, а также самостоятельное блюдо, которое порадует вас своим неповторимым ароматом и вкусом. Этот способ приготовления позволяет сохранить естественную сладость тыквы и её ценные свойства, а также раскрывает её вкус. Более подробные инструкции вы можете найти на его сайте JamieOliver.com.
1. Подготавливаем тыкву:
Начните разогревать духовку до 200 °C. Очистите тыкву от кожуры, выньте семена, нарежьте на произвольного размера дольки или кубики.
2. Подготавливаем приправу:
В большой миске смешайте тыкву с оливковым маслом, мёдом, корицей, мускатным орехом, солью и перцем. Убедитесь, что все кусочки равномерно покрыты смесью.
3. Запекаем:
На противень положите бумагу для выпечки. Затем выложите тыкву в один слой. Запекайте в разогретой духовке до 200 °C примерно 30-35 минут, пока тыква не станет мягкой и слегка карамелизированной.
4. Подаём на стол:
Подавайте запеченную тыкву горячей, украсив свежей зеленью или семенами.
Приятного аппетита!