Печенье «Фонарь Джека» на Хэллоуин: простой и эффектный рецепт

Posted 28 октября, 15:28
Published 28 октября, 15:28
Modified 28 октября, 15:30
Updated 28 октября, 15:30
— Сливочное масло (комнатной температуры) — 120 г
— Яйца — 2 шт.
— Мёд — 2 ст. л.
— Мука — 2–2,5 стакана
— Щепотка соли
— Густой джем или варенье — по вкусу
1. Готовим тесто
В миске смешайте размягченное масло с солью до однородности. Добавьте мёд и яйца, тщательно перемешайте, чтобы тесто стало гладким.
2. Добавляем муку
Постепенно добавляйте муку, замешивая тесто до тех пор, пока оно не перестанет липнуть к рукам. Если масса получается слишком мягкой, можно добавить немного больше муки.
3. Охлаждаем
Готовое тесто скатайте в шар, заверните в пищевую пленку и уберите в холодильник на час. Это позволит ему стать более упругим, и потом его будет проще раскатывать.
4. Подготовка к выпечке
Достаньте тесто из холодильника и раскатайте его на поверхности, слегка посыпанной мукой. Чтобы было удобнее работать, делайте это по частям. С помощью круглой формочки или обычного стакана вырежьте кружочки диаметром около 6–8 см.
5. Формируем печенье
На половину кружочков положите по чайной ложке густого джема или варенья. На оставшихся кружочках вырежьте «глаза» и «рот» с помощью ножика, чтобы получились «лица» фонарей.
6. Собираем
Накройте кружочки с начинкой вырезанными заготовками и слегка прижмите края вилкой, чтобы джем не вытекал при выпекании. Это также придаст печенью интересный вид.
7. Выпекаем
Выложите получившиеся круги на противень, застеленный пергаментом, и поставьте в разогретую до 180°C духовку. Выпекайте 10-15 минут, пока печенье не станет золотистым.
8. Подаём на стол
Подавайте печенье «Фонарь Джека» сразу после охлаждения.
Страшно вкусного Хэллоуина!
Источник: russianfood.