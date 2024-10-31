Сосиски-мумии: эффектная и быстрая закуска для Хэллоуина

Posted 31 октября, 11:20
Published 31 октября, 11:20
Modified 31 октября, 11:22
Updated 31 октября, 11:22
Подготовка теста
Раскатайте слоёное тесто в тонкий пласт на слегка посыпанной мукой поверхности. Нарежьте тесто полосками шириной примерно 1 см — именно из них мы будем «заматывать» сосиски, словно бинтами.
Формируем мумий
Возьмите одну сосиску и оберните её полоской теста, оставляя небольшие промежутки. Закрутите тесто так, чтобы оставался открытый участок для «лица». Немного надавите, чтобы тесто держалось и не распалось при выпечке.
Подготовка к выпечке
Выложите сосиски-мумии на противень, застеленный пергаментной бумагой. Смажьте их слегка взбитым желтком — это придаст тесту золотистый оттенок при запекании.
Выпекание
Разогрейте духовку до 200°C и выпекайте мумий 15-20 минут, пока тесто не подрумянится. Периодически заглядывайте, чтобы мумии не пересохли.
Оформление «глаз»
Когда сосиски слегка остынут, с помощью горчичных капель или чёрного кунжута нарисуйте «глаза» на открытом участке сосиски.
Источник: russianfood