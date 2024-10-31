bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 31 октября, 11:20

Published 31 октября, 11:20

Modified 31 октября, 11:22

Updated 31 октября, 11:22

Сосиски-мумии: эффектная и быстрая закуска для Хэллоуина

Сосиски-мумии: эффектная и быстрая закуска для Хэллоуина

31 октября 2024, 11:20
Фото: Kandinsky.
Сюжет
Праздник
Хэллоуин — это не только тыквы и костюмы, но и страшно вкусные блюда. Сочетание хрустящего теста и сочной сосиски понравится и детям, и взрослым, а сам рецепт не требует сложных кулинарных навыков или особых ингредиентов.

Ингредиенты:

  • Сосиски — 10 шт. (можно выбрать куриные, свиные или даже вегетарианские)
  • Слоёное тесто — 250 г 
  • Яичный желток — 1 шт. (для смазывания)
  • Чёрный кунжут или чуть-чуть горчицы для глаз

Как приготовить:

  1. Подготовка теста

    Раскатайте слоёное тесто в тонкий пласт на слегка посыпанной мукой поверхности. Нарежьте тесто полосками шириной примерно 1 см — именно из них мы будем «заматывать» сосиски, словно бинтами.

  2. Формируем мумий

    Возьмите одну сосиску и оберните её полоской теста, оставляя небольшие промежутки. Закрутите тесто так, чтобы оставался открытый участок для «лица». Немного надавите, чтобы тесто держалось и не распалось при выпечке.

  3. Подготовка к выпечке

    Выложите сосиски-мумии на противень, застеленный пергаментной бумагой. Смажьте их слегка взбитым желтком — это придаст тесту золотистый оттенок при запекании.

  4. Выпекание

    Разогрейте духовку до 200°C и выпекайте мумий 15-20 минут, пока тесто не подрумянится. Периодически заглядывайте, чтобы мумии не пересохли.

  5. Оформление «глаз»

    Когда сосиски слегка остынут, с помощью горчичных капель или чёрного кунжута нарисуйте «глаза» на открытом участке сосиски.

Подача и советы:

  • Подавайте сосиски-мумии тёплыми, дополнительно положив рядом с ними кетчуп или сырный соус— они отлично сочетаются с этой закуской.
  • Если хочется создать разноцветных мумий, используйте разноцветные сосиски: куриные, свиные и даже шпинатные.
  • Для эффекта «страшилок» можно дополнительно «раскрасить» мумий капельками кетчупа.

Источник: russianfood

Сырные «Мётлы» на Хэллоуин: вкусная и быстрая закуска для вечеринки
Узнать подробнее
Читайте также:
Тыквенный спас, День экономии или Луков день: что можно отметить вместо Хэллоуина?Печенье «Ведьмины пальцы»: пугающе вкусный рецепт на ХэллоуинПеченье «Фонарь Джека» на Хэллоуин: простой и эффектный рецепт
#Анна Селищева#Общество#Праздник#Россия#Хэллоуин#Рецепт#Сосиски#КЦ
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика