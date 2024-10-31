Сосиски-мумии: эффектная и быстрая закуска для Хэллоуина

Подготовка теста Раскатайте слоёное тесто в тонкий пласт на слегка посыпанной мукой поверхности. Нарежьте тесто полосками шириной примерно 1 см — именно из них мы будем «заматывать» сосиски, словно бинтами.

Формируем мумий Возьмите одну сосиску и оберните её полоской теста, оставляя небольшие промежутки. Закрутите тесто так, чтобы оставался открытый участок для «лица». Немного надавите, чтобы тесто держалось и не распалось при выпечке.

Подготовка к выпечке Выложите сосиски-мумии на противень, застеленный пергаментной бумагой. Смажьте их слегка взбитым желтком — это придаст тесту золотистый оттенок при запекании.

Выпекание Разогрейте духовку до 200°C и выпекайте мумий 15-20 минут, пока тесто не подрумянится. Периодически заглядывайте, чтобы мумии не пересохли.