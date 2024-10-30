Тыквенный спас, День экономии или Луков день: что можно отметить вместо Хэллоуина?

Posted 30 октября, 14:17
Published 30 октября, 14:17
Modified 30 октября, 14:19
Updated 30 октября, 14:19
Хэллоуин отмечается 31 октября. Этот праздник уходит корнями в кельтскую культуру и традиции Ирландии и Шотландии. Кельты верили, что в канун первого ноября грань между миром живых и мёртвых становится тонкой и души умерших могут посещать наш мир. Для защиты от злых духов они разжигали костры и надевали маски, что со временем трансформировалось в костюмы и маскарадные вечеринки.
Слово «Хэллоуин» происходит от «Вечер всех святых», то есть ночи перед католическим Днём всех святых, празднуемым 1 ноября. Первые упоминания о Хэллоуине относятся к XVI веку, а традиция наряжаться в пугающие костюмы возникла в XX веке.
Сегодня Хэллоуин особенно популярен в США, Европе, Латинской Америке и Австралии, где его отмечают с тыквами с вырезанными «жуткими» лицами, вечеринками в костюмах и «кошельком или жизнью», когда дети получают конфеты, проходя по домам в костюмах.
В России Хэллоуин стал популярен в 1990-х годах, но вызывает споры, особенно среди представителей церкви, считающих его чуждым для российской культуры.
Что отпраздновать, если вы поддерживаете эту точку зрения?
В последнее время в России набирает популярность новый осенний праздник, который получил шутливое, но оригинальное название — Тыквенный Спас. Его часто рассматривают как своеобразную альтернативу Хэллоуину. Тыквенный Спас не является официальным и уж точно не входит в число традиционных православных праздников.
Идея Тыквенного Спаса появилась как шутка в интернете, но быстро превратилась в реальное мероприятие с тематикой сельского хозяйства и урожая. Его основная концепция — создание «народного» праздника, ориентированного на российские традиции. Однако Тыквенный Спас никакого отношения к истинным Спасам не имеет. Настоящие Медовый, Яблочный и Ореховый Спасы несут в себе глубокие религиозные и культурные значения, связанные с благодарностью за урожай и духовной символикой. В случае же с Тыквенным Спасом «народный характер» праздника выражается исключительно в форме и настроении.
Именно 31 октября был подписан договор по защите Чёрного моря. Проблема загрязнения Черноморского бассейна остаётся актуальной, поэтому в этот день многие экологи проводят мероприятия, направленные на повышение осведомлённости об угрозах водоёму. Эта дата объединяет страны в борьбе за защиту уникальной экосистемы, которой угрожает массовый вылов рыбы, нефтяное загрязнение и изменение климата.
Провозглашённый ООН в 2013 году, Всемирный день городов символизирует важность устойчивого развития и создания комфортной среды для жизни в городах. На сегодняшний день около 75% россиян проживают в городах, и этот праздник напоминает о том, как важно обеспечивать городское население необходимыми услугами, улучшать инфраструктуру и заботиться о природе. В российских городах к этой дате часто приурочены мероприятия, направленные на обсуждение вопросов экологии и улучшения городской среды.
В России 31 октября также поздравляют работников следственных изоляторов и тюрем. Этот день чествует всех, кто трудится в местах лишения свободы: конвоиров, надзирателей, педагогов и психологов, которые работают с подростками, и даже поваров. Праздник был установлен в 2006 году приказом главы ФСИН России и является важной датой для сотрудников службы исполнения наказаний. В учреждениях проходят собрания и церемонии награждения, отмечаются заслуги лучших сотрудников.
Неофициальный, но интересный для многих праздник — Международный день экономии — был учреждён ещё в 1924 году, чтобы напомнить людям о важности бережливого отношения к ресурсам. Сегодня экономия актуальна, как никогда, и этот день — хорошая возможность задуматься о рациональном расходовании не только финансов, но и времени, энергии и других ресурсов. Этот праздник можно провести, обсудив семейный бюджет, пересмотрев привычки и наметив планы на будущее.
В православном календаре 31 октября отмечен Луков день. Праздник посвящён апостолу Луке, и на Руси к этому дню приурочены определённые приметы и традиции. Наши предки считали, что употребление лука в этот день укрепляет здоровье и приносит удачу. А девушки гадали на луковицах, предсказывая будущее и удачу в любви. В современное время этот старинный праздник можно возродить, приготовив блюда с луком и вспомнив обычаи своих предков.
Народные приметы, связанные с концом октября, могут помочь предугадать, какой будет погода в ближайшие дни и месяцы. Среди них:
Источник: life.ru