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Posted 30 октября, 14:17

Published 30 октября, 14:17

Modified 30 октября, 14:19

Updated 30 октября, 14:19

Тыквенный спас, День экономии или Луков день: что можно отметить вместо Хэллоуина?

Тыквенный спас, День экономии или Луков день: что можно отметить вместо Хэллоуина?

30 октября 2024, 14:17
Фото: Kandinsky.
Сюжет
Хэллоуин
Последний день октября известен как Хэллоуин — праздник с западными корнями, ставший для многих синонимом жутковатых костюмов и атмосферных вечеринок. Но, помимо праздника «нечисти», 31 октября есть много других поводов для торжеств. Сегодня расскажем о них.

Хэллоуин

Хэллоуин отмечается 31 октября. Этот праздник уходит корнями в кельтскую культуру и традиции Ирландии и Шотландии. Кельты верили, что в канун первого ноября грань между миром живых и мёртвых становится тонкой и души умерших могут посещать наш мир. Для защиты от злых духов они разжигали костры и надевали маски, что со временем трансформировалось в костюмы и маскарадные вечеринки.

Слово «Хэллоуин» происходит от «Вечер всех святых», то есть ночи перед католическим Днём всех святых, празднуемым 1 ноября. Первые упоминания о Хэллоуине относятся к XVI веку, а традиция наряжаться в пугающие костюмы возникла в XX веке.

Сегодня Хэллоуин особенно популярен в США, Европе, Латинской Америке и Австралии, где его отмечают с тыквами с вырезанными «жуткими» лицами, вечеринками в костюмах и «кошельком или жизнью», когда дети получают конфеты, проходя по домам в костюмах.

В России Хэллоуин стал популярен в 1990-х годах, но вызывает споры, особенно среди представителей церкви, считающих его чуждым для российской культуры.

Что отпраздновать, если вы поддерживаете эту точку зрения?

Фото: 1MI

Импортозамещение по-русски: Тыквенный спас

В последнее время в России набирает популярность новый осенний праздник, который получил шутливое, но оригинальное название — Тыквенный Спас. Его часто рассматривают как своеобразную альтернативу Хэллоуину. Тыквенный Спас не является официальным и уж точно не входит в число традиционных православных праздников.

Идея Тыквенного Спаса появилась как шутка в интернете, но быстро превратилась в реальное мероприятие с тематикой сельского хозяйства и урожая. Его основная концепция — создание «народного» праздника, ориентированного на российские традиции. Однако Тыквенный Спас никакого отношения к истинным Спасам не имеет. Настоящие Медовый, Яблочный и Ореховый Спасы несут в себе глубокие религиозные и культурные значения, связанные с благодарностью за урожай и духовной символикой. В случае же с Тыквенным Спасом «народный характер» праздника выражается исключительно в форме и настроении.

Фото: 1MI

Международный день Чёрного моря

Именно 31 октября был подписан договор по защите Чёрного моря. Проблема загрязнения Черноморского бассейна остаётся актуальной, поэтому в этот день многие экологи проводят мероприятия, направленные на повышение осведомлённости об угрозах водоёму. Эта дата объединяет страны в борьбе за защиту уникальной экосистемы, которой угрожает массовый вылов рыбы, нефтяное загрязнение и изменение климата.

Фото: 1MI

Всемирный день городов

Провозглашённый ООН в 2013 году, Всемирный день городов символизирует важность устойчивого развития и создания комфортной среды для жизни в городах. На сегодняшний день около 75% россиян проживают в городах, и этот праздник напоминает о том, как важно обеспечивать городское население необходимыми услугами, улучшать инфраструктуру и заботиться о природе. В российских городах к этой дате часто приурочены мероприятия, направленные на обсуждение вопросов экологии и улучшения городской среды.

Фото: 1MI

День работников СИЗО и тюрем

В России 31 октября также поздравляют работников следственных изоляторов и тюрем. Этот день чествует всех, кто трудится в местах лишения свободы: конвоиров, надзирателей, педагогов и психологов, которые работают с подростками, и даже поваров. Праздник был установлен в 2006 году приказом главы ФСИН России и является важной датой для сотрудников службы исполнения наказаний. В учреждениях проходят собрания и церемонии награждения, отмечаются заслуги лучших сотрудников.

Фото: 1MI

Международный день экономии

Неофициальный, но интересный для многих праздник — Международный день экономии — был учреждён ещё в 1924 году, чтобы напомнить людям о важности бережливого отношения к ресурсам. Сегодня экономия актуальна, как никогда, и этот день — хорошая возможность задуматься о рациональном расходовании не только финансов, но и времени, энергии и других ресурсов. Этот праздник можно провести, обсудив семейный бюджет, пересмотрев привычки и наметив планы на будущее.

Фото: 1MI

Луков день — праздник Русской православной церкви

В православном календаре 31 октября отмечен Луков день. Праздник посвящён апостолу Луке, и на Руси к этому дню приурочены определённые приметы и традиции. Наши предки считали, что употребление лука в этот день укрепляет здоровье и приносит удачу. А девушки гадали на луковицах, предсказывая будущее и удачу в любви. В современное время этот старинный праздник можно возродить, приготовив блюда с луком и вспомнив обычаи своих предков.

Фото: 1MI

Погодные приметы 31 октября

Народные приметы, связанные с концом октября, могут помочь предугадать, какой будет погода в ближайшие дни и месяцы. Среди них:

  • снегопад утром — к долгой и снежной зиме;
  • звёзды ночью скрыты за тучами — к дождливому ноябрю;
  • если на деревьях остаются листья — снега в ближайшее время не будет;
  • кошка царапает пол — к скорому снегопаду.

Источник: life.ru

Фото: 1MI
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