Тыквенный спас, День экономии или Луков день: что можно отметить вместо Хэллоуина?

Неофициальный, но интересный для многих праздник — Международный день экономии — был учреждён ещё в 1924 году, чтобы напомнить людям о важности бережливого отношения к ресурсам. Сегодня экономия актуальна, как никогда, и этот день — хорошая возможность задуматься о рациональном расходовании не только финансов, но и времени, энергии и других ресурсов. Этот праздник можно провести, обсудив семейный бюджет, пересмотрев привычки и наметив планы на будущее.