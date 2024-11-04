«Один день снега — и всё»: белгородцев из ИЖС отрезало от цивилизации

Posted 4 ноября, 11:43
Published 4 ноября, 11:43
Modified 4 ноября, 11:52
Updated 4 ноября, 11:52
Жители ИЖС «Строитель» в Старом Осколе начали массово жаловаться на дороги в районе. Точнее, на их отсутствие. Как только в Белгородской области выпал первый снег, «Строитель» буквально встал — проехать и пройти там стало невозможно.
«Где же обещанный асфальт ИЖС „Строитель“ в Старом Осколе? Или хотя бы щебень. Песком засыпали, один день снега — и всё, выехать невозможно! Мусор два месяца не вывозят по улицам Партизанская и 5 февраля. Одни пустые обещания. Местная администрация каждую неделю обещают направить технику, но куда направляют, неизвестно. Утопаем в грязи и мусоре!» — начали писать белгородцы в соцсетях.
Проблема с дорогами там тянется уже более восьми лет. Четыре сотни участков отрезает от цивилизации даже простой дождь в тёплое время года — грунт просто размывает. Как следствие, тормозится строительство домов. Претензии возникают и к отсутствию уличного освещения, из-за чего у людей «гаснет с каждым днём всё сильнее и сильнее любовь к родному городу».
«Мы остались без дорожного покрытия! Одни обещания! Проехать невозможно, а особенно — пройти пешком», — сообщают пользователи.
В комментарии пришёл глава Старооскольского округа Андрей Чесноков. Он рассказал, что сейчас техника, которую задействовали для уборки города, работает в круглосуточном режиме, а обработку дорожного полотна и сдвигание снега делают циклично. Сделают это в ближайшее время.
Не сделали дороги раньше, потому что возникла проблема с отгрузкой щебня у подрядчика на Лебединском ГОКе. Если позволит погода, закончить подготовку щебёночного основания обещают в течение 10 дней.
«Очистка дорог от снега по указанному вами району будет произведена сегодня. По вопросу о строительстве дорог в ИЖС „Строитель“ сообщаю, что в настоящий момент заключён муниципальный контракт на выполнение работ по обустройству автомобильных дорог. Работы будут продолжены в соответствии с благоприятными погодными условиями.»
Андрей Чесноков
Касаемо мусора: ЦЭБ сослался на всё те же проблемы с уже бывшим контрагентом «Еврологистиком». С начала ноября, рассказала гендиректор Наталья Щёкина, вывозят отходы по временной схеме, привлекая сторонних операторов.
На этом участке обещают убрать мусор до 8 ноября. Сделают это или нет — покажет время, так как горожане регулярно продолжают жаловаться на срывы и перенос сроков.