«Один день снега — и всё»: белгородцев из ИЖС отрезало от цивилизации

Проблема с дорогами там тянется уже более восьми лет. Четыре сотни участков отрезает от цивилизации даже простой дождь в тёплое время года — грунт просто размывает. Как следствие, тормозится строительство домов. Претензии возникают и к отсутствию уличного освещения, из-за чего у людей «гаснет с каждым днём всё сильнее и сильнее любовь к родному городу».