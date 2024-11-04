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Posted 4 ноября, 11:43

Published 4 ноября, 11:43

Modified 4 ноября, 11:52

Updated 4 ноября, 11:52

Машина застряла в ИЖС

«Один день снега — и всё»: белгородцев из ИЖС отрезало от цивилизации

4 ноября 2024, 11:43
Фото: страница Вячеслава Гладкова в ВК. Машина застряла в ИЖС
Сюжет
Погода
Первый снег принёс жителям не только радость. Некоторых он буквально отрезал от остального мира. Речь идёт о районе ИЖС в Старом Осколе. Там из-за проблем с дорогами теперь невозможно ни пройти, ни проехать. Это ещё не говоря о проблемах с мусором. Что говорят глава округа и ЦЭБа?

Жители ИЖС «Строитель» в Старом Осколе начали массово жаловаться на дороги в районе. Точнее, на их отсутствие. Как только в Белгородской области выпал первый снег, «Строитель» буквально встал — проехать и пройти там стало невозможно.

«Где же обещанный асфальт ИЖС „Строитель“ в Старом Осколе? Или хотя бы щебень. Песком засыпали, один день снега — и всё, выехать невозможно! Мусор два месяца не вывозят по улицам Партизанская и 5 февраля. Одни пустые обещания. Местная администрация каждую неделю обещают направить технику, но куда направляют, неизвестно. Утопаем в грязи и мусоре!» — начали писать белгородцы в соцсетях.

Проблема с дорогами там тянется уже более восьми лет. Четыре сотни участков отрезает от цивилизации даже простой дождь в тёплое время года — грунт просто размывает. Как следствие, тормозится строительство домов. Претензии возникают и к отсутствию уличного освещения, из-за чего у людей «гаснет с каждым днём всё сильнее и сильнее любовь к родному городу».

«Мы остались без дорожного покрытия! Одни обещания! Проехать невозможно, а особенно — пройти пешком», — сообщают пользователи.
Как выглядит дорога в ИЖСКак выглядит дорога в ИЖС
Как выглядит дорога в ИЖСКак выглядит дорога в ИЖС
Как выглядит дорога в ИЖС. Фото: страница Вячеслава Гладкова в ВК

В комментарии пришёл глава Старооскольского округа Андрей Чесноков. Он рассказал, что сейчас техника, которую задействовали для уборки города, работает в круглосуточном режиме, а обработку дорожного полотна и сдвигание снега делают циклично. Сделают это в ближайшее время.

Не сделали дороги раньше, потому что возникла проблема с отгрузкой щебня у подрядчика на Лебединском ГОКе. Если позволит погода, закончить подготовку щебёночного основания обещают в течение 10 дней.

«Очистка дорог от снега по указанному вами району будет произведена сегодня. По вопросу о строительстве дорог в ИЖС „Строитель“ сообщаю, что в настоящий момент заключён муниципальный контракт на выполнение работ по обустройству автомобильных дорог. Работы будут продолжены в соответствии с благоприятными погодными условиями.»
Андрей Чесноков

Касаемо мусора: ЦЭБ сослался на всё те же проблемы с уже бывшим контрагентом «Еврологистиком». С начала ноября, рассказала гендиректор Наталья Щёкина, вывозят отходы по временной схеме, привлекая сторонних операторов.

На этом участке обещают убрать мусор до 8 ноября. Сделают это или нет — покажет время, так как горожане регулярно продолжают жаловаться на срывы и перенос сроков.

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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Старый Оскол#Погода#Мусор#Снег#Дороги#Транспорт#ЦЭБ#Еврологистик#Очистка дорог
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