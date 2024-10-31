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Posted 31 октября, 13:48

Published 31 октября, 13:48

Modified 31 октября, 13:50

Updated 31 октября, 13:50

Сгоревшая квартира

Когда начнут капремонт многоэтажки, где в начале октября в пожаре погибла белгородка?

31 октября 2024, 13:48
Фото: Telegram-канал Валентина Демидова. Сгоревшая квартира

Дом на Льва Толстого, где в пожаре погибла белгородка, обследовали специалисты

Сюжет
Пожар
В начале октября в многоэтажном доме на улице Льва Толстого произошёл серьёзный пожар. В нём погибла женщина, пострадали ещё два человека. Валентин Демидов съездил на место трагедии спустя месяц и рассказал о масштабе последствий и планах на капремонт.

Всего в результате пожара были повреждены восемь квартир. Тепловой контур и инженерные коммуникации для пуска тепла восстановили быстро, а саму многоэтажку власти пообещали капитально отремонтировать за счёт регионального бюджета.

Специалисты обследовали плиту перекрытия в наиболее пострадавшей квартире, сейчас готовят экспертное заключение. Когда документ будет готов, строители смогут приступить к ремонтным работам.

На данный момент в доме проживают 234 человека.

Сгоревшая квартираСгоревшая квартира
Сгоревшая квартира. Фото: Telegram-канал Валентина Демидова
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