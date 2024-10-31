Когда начнут капремонт многоэтажки, где в начале октября в пожаре погибла белгородка?

Posted 31 октября, 13:48
Published 31 октября, 13:48
Modified 31 октября, 13:50
Updated 31 октября, 13:50
Всего в результате пожара были повреждены восемь квартир. Тепловой контур и инженерные коммуникации для пуска тепла восстановили быстро, а саму многоэтажку власти пообещали капитально отремонтировать за счёт регионального бюджета.
Специалисты обследовали плиту перекрытия в наиболее пострадавшей квартире, сейчас готовят экспертное заключение. Когда документ будет готов, строители смогут приступить к ремонтным работам.
На данный момент в доме проживают 234 человека.