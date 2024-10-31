Когда начнут капремонт многоэтажки, где в начале октября в пожаре погибла белгородка?

Дом на Льва Толстого, где в пожаре погибла белгородка, обследовали специалисты

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В начале октября в многоэтажном доме на улице Льва Толстого произошёл серьёзный пожар. В нём погибла женщина, пострадали ещё два человека. Валентин Демидов съездил на место трагедии спустя месяц и рассказал о масштабе последствий и планах на капремонт.