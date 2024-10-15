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Posted 15 октября, 20:10

Published 15 октября, 20:10

Modified 15 октября, 20:12

Updated 15 октября, 20:12

Разрушения

Белгородские населённые пункты атаковали дроны ВСУ: возникли пожары, повреждены авто

15 октября 2024, 20:10
Фото: 1MI
Разрушения

В Белгородской области украинские дроны атаковали три муниципалитета

Сюжет
Пожар
Атаки дронов ВСУ стали причинами повреждений нескольких объектов и авто в пяти населённых пунктах. Пострадавших среди мирного населения, информация о последствиях уточняется, на месте работают оперативные службы.

При обстреле в Белгородском районе села Устинка, согласно официальной информации, из-за атаки украинского дрона сгорело неиспользуемое коммерческий здание

Также под обстрел попал посёлок Майский. Там повреждения получили два легковых автомобиля и козыри инфраструктурного объекта. Кроме того, в селе Борисовка в Волоконовском округе полностью разрушены ограждения на территории двух ИЖС. В селе Тишанка пострадала ГАЗель.

В посёлке Вязовое Краснояружского района FPV-дрон подорвался при столкновении с крышей частного дома, которые загорелся после детонации беспилотника.

Во всех случаях пострадавших нет. Информация о последствиях уточняется. Все экстренные службы работают на местах происшествий.

Ранее в закрытом на въезд ещё два года назад селе Новая Наумовка Белгородского района пострадала женщина. Она самостоятельно обратилась в горбольницу №2 Белгорода. В населённом пункте она не прописана.

В горбольницу Белгорода обратилась женщина, пострадавшая в закрытом с 2022 года селе
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