Белгородские населённые пункты атаковали дроны ВСУ: возникли пожары, повреждены авто

Также под обстрел попал посёлок Майский. Там повреждения получили два легковых автомобиля и козыри инфраструктурного объекта. Кроме того, в селе Борисовка в Волоконовском округе полностью разрушены ограждения на территории двух ИЖС. В селе Тишанка пострадала ГАЗель.