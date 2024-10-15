Белгородские населённые пункты атаковали дроны ВСУ: возникли пожары, повреждены авто

Posted 15 октября, 20:10
Published 15 октября, 20:10
Modified 15 октября, 20:12
Updated 15 октября, 20:12
При обстреле в Белгородском районе села Устинка, согласно официальной информации, из-за атаки украинского дрона сгорело неиспользуемое коммерческий здание
Также под обстрел попал посёлок Майский. Там повреждения получили два легковых автомобиля и козыри инфраструктурного объекта. Кроме того, в селе Борисовка в Волоконовском округе полностью разрушены ограждения на территории двух ИЖС. В селе Тишанка пострадала ГАЗель.
В посёлке Вязовое Краснояружского района FPV-дрон подорвался при столкновении с крышей частного дома, которые загорелся после детонации беспилотника.
Во всех случаях пострадавших нет. Информация о последствиях уточняется. Все экстренные службы работают на местах происшествий.
Ранее в закрытом на въезд ещё два года назад селе Новая Наумовка Белгородского района пострадала женщина. Она самостоятельно обратилась в горбольницу №2 Белгорода. В населённом пункте она не прописана.