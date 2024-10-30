Белгородцы стали покупать больше машин премиум-класса, а украинку обвинили в шпионаже

Posted 30 октября, 16:34
Published 30 октября, 16:34
Modified 30 октября, 16:36
Updated 30 октября, 16:36
Село Отрадное Белгородского района попало под обстрел ВСУ. Были ранены четыре мирных жителя. Среди них трое женщин и один мужчина.
У последнего — закрытая черепно-мозговая травма. Его бригада скорой помощи доставила в областную клиническую больницу.
Женщины получили различные осколочные ранения. Им окажут лечение медики в городской больнице №2 Белгорода.
Гражданка Украины, проживающая в Белгороде, следующие 11 лет проведёт в тюрьме. Её обвинили в сборе информации о дислокации и работе Вооружённых сил РФ, которую фигурантка из корыстных целей «сливала» противнику.
Женщине предъявили обвинения по статье «Шпионаж» (ст. 276 УК РФ). Она попыталась оспорить решение суда, но апелляцию не удовлетворили.
В рейтинге регионов России по числу автомобилей премиум-класса стоимостью свыше 10 миллионов рублей Белгородская область заняла 32-е место.
По данным на 2023 год, в регионе зарегистрировано 100 автомобилей класса люкс. Это на 40% больше, чем в 2022 году, когда их было 72.
В Центральном федеральном округе Белгородская область занимает шестое место по количеству премиальных автомобилей.