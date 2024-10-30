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Posted 30 октября, 16:34

Published 30 октября, 16:34

Modified 30 октября, 16:36

Updated 30 октября, 16:36

Белгородцы стали покупать больше машин премиум-класса, а украинку обвинили в шпионаже

Белгородцы стали покупать больше машин премиум-класса, а украинку обвинили в шпионаже

30 октября 2024, 16:34
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Автомобили
Среда в Белгородской области прошла неспокойно. ВСУ несколько раз обстреляли и атаковали приграничные районы региона. Пострадали четыре человека. Проживающей в областном центре украинке вынесли приговор по делу о шпионаже. А богатые местные жители стали покупать себе больше премиальных авто.

Четверо раненых

Село Отрадное Белгородского района попало под обстрел ВСУ. Были ранены четыре мирных жителя. Среди них трое женщин и один мужчина.

У последнего — закрытая черепно-мозговая травма. Его бригада скорой помощи доставила в областную клиническую больницу.

Женщины получили различные осколочные ранения. Им окажут лечение медики в городской больнице №2 Белгорода.

Четыре человека ранены в результате прилёта в Белгородской области
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Украинку обвинили в шпионаже

Гражданка Украины, проживающая в Белгороде, следующие 11 лет проведёт в тюрьме. Её обвинили в сборе информации о дислокации и работе Вооружённых сил РФ, которую фигурантка из корыстных целей «сливала» противнику.

Женщине предъявили обвинения по статье «Шпионаж» (ст. 276 УК РФ). Она попыталась оспорить решение суда, но апелляцию не удовлетворили.

Жившую в Белгороде украинку обвинили в сборе и «сливе» информации о работе ВС РФ
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Можем себе позволить

В рейтинге регионов России по числу автомобилей премиум-класса стоимостью свыше 10 миллионов рублей Белгородская область заняла 32-е место.

По данным на 2023 год, в регионе зарегистрировано 100 автомобилей класса люкс. Это на 40% больше, чем в 2022 году, когда их было 72.

В Центральном федеральном округе Белгородская область занимает шестое место по количеству премиальных автомобилей.

Хорошо живём: белгородцы купили за год 28 люксовых машин стоимостью от 10 млн
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