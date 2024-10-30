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Posted 30 октября, 12:15

Published 30 октября, 12:15

Modified 30 октября, 12:17

Updated 30 октября, 12:17

В Белгороде появится новый участок под частную застройку

Планы далёкие: зачем Белгороду понадобился участок под ИЖС в Белгородском районе

30 октября 2024, 12:15
Фото: 1MI. В Белгороде появится новый участок под частную застройку

В мэрии Белгорода не ответили на вопрос о передаче участка в Белгородском районе

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Эксклюзив
Недавно стало известно, что участок у Новой Нелидовки Белгородского района отдадут в собственность Белгорода. Сейчас вид разрешённого для этого участка строительства — частные дома. Редакция Бел.Ру обратилась к мэрии с целью узнать планы на участок.

На последней сессии городского совета депутаты обсуждали передачу в собственность Белгорода участок, который находится в Белгородском районе. Эта земля площадью 2 млн 631 тыс. 478 кв. м. находится возле Новой Нелидовки.

Назначение этого участка — под застройку индивидуальных домов. Редакция Бел.Ру поинтересовалась у администрации города, зачем этот участок понадобился Белгороду, но на этот вопрос чёткого ответа не дали. В мэрии решили рассказать, что в собственности горокруга «Белгород» могут находиться участки за пределами городской черты.

Как сообщили в мэрии, такие участки предоставляются физическим или юридическим лицам только на торгах, а именно на аукционе, в случае выигрыша можно получить право на заключение договора аренды.

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Второй вариант использования данной земли — предоставление юридическому лицу земельного участка в аренду без проведения торгов по распоряжению губернатора в случае, если фирма захочет реализовать там масштабный инвестиционный проект.

В собственность такие земельные участки не предоставляются. Предложение о его принятии поступило от министерства имущественных и земельных отношений Белгородской области, уточнили в мэрии.

На данный момент проекта застройки нет, а на плановый период 2025 года разработка не предусмотрена.

Напомним, что сейчас в Белгороде планируют реализацию другого масштабного проекта — «Белого квартала». Двухэтажные дома на Свято-Троицком бульваре и улице 50-летия Белгородской области под эти цели сносят, ранее их признавали аварийными. Первые из построек нового бизнес-района должны начать строить уже в 2024 году.

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