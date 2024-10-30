Планы далёкие: зачем Белгороду понадобился участок под ИЖС в Белгородском районе

Назначение этого участка — под застройку индивидуальных домов. Редакция Бел.Ру поинтересовалась у администрации города, зачем этот участок понадобился Белгороду, но на этот вопрос чёткого ответа не дали. В мэрии решили рассказать, что в собственности горокруга «Белгород» могут находиться участки за пределами городской черты.