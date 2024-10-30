Хорошо живём: белгородцы купили за год 28 люксовых машин стоимостью от 10 млн

По количеству премиальных машин Белгородская область заняла шестое место по Центральному федеральному округу. На первом месте, конечно же, Москва, а на втором — Московская область. У столичных жителей — 9767 и 1898 машин соответственно стоимостью от 10 млн рублей в 2023 году. Рост к предыдущему году — в Москве на 20%, а в области на 20,5%.