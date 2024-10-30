Хорошо живём: белгородцы купили за год 28 люксовых машин стоимостью от 10 млн

Posted 30 октября, 09:22
Published 30 октября, 09:22
Modified 30 октября, 09:24
Updated 30 октября, 09:24
Почти на 40% увеличилось количество премиальных автомобилей в Белгородской области в 2023 году по сравнению с предыдущим — 2022-м. Такие данные представила аналитическая служба FinExpertiza, сделанные по документам Федеральной налоговой службы.
В регионе премиальных авто стоимостью от 10 млн рублей в 2023 году стало 100 единиц, ранее их было 72. Выросла и сумма собранных налогов после покупки этих машин. В 2022 году белгородцы отдали 12,2 млн рублей, а в 2023 году уже 15,6 млн рублей. Таким образом, сумма налогов увеличилась на 27,9%.
По количеству премиальных машин Белгородская область заняла шестое место по Центральному федеральному округу. На первом месте, конечно же, Москва, а на втором — Московская область. У столичных жителей — 9767 и 1898 машин соответственно стоимостью от 10 млн рублей в 2023 году. Рост к предыдущему году — в Москве на 20%, а в области на 20,5%.
В 2023 году на третьем месте оказалась Воронежская область с 177 машинами, на четвертом — Рязанская область и 108 автомобилей, а на строчке выше Белгородской — Ярославская со 104 машинами.
С 2022 года нижняя планка для премиум-машин была поднята с 3 млн до 10 млн рублей. Вырос и «налог на роскошь». За «ласточку» стоимостью от 10 до 15 млн рублей тройной налог придётся платить 10 лет с момента выпуска автомобиля, а от 15 млн рублей — в течение 20 лет.