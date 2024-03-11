Цифры, которые вызывают уважение: автомобильная «номерология» по-белгородски

Есть свои красивые номера и в автопарке УФСИН. Не столько по буквам, сколько по цифрам: например, «Бондовский» «Ниссан» со знаком 007. Есть и забавный номер М665ММ: по слухам, в Белгородской области три шестёрки запрещены, зато можно две и пятёрку. Любят в УФСИН и симметрию. Например, в автопарке есть машины с номерами Н101УВ, О767РР и О030ЕТ. Правда их фото в Сети найти не удалось.