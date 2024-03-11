Цифры, которые вызывают уважение: автомобильная «номерология» по-белгородски

Posted Сегодня, 13:05
Published Сегодня, 13:05
Modified Сегодня, 13:27
Updated Сегодня, 13:27
Традиционно с начала нулевых считается, что у каждого ведомства есть свои любимые серийные наборы букв. Так, на различных форумах автолюбители писали, что:
С тех прошло много лет: теперь украсить свою иномарку красивым набором букв и цифр любят и рядовые граждане. Но рядовые ли? ВАЗ с «блатным» номером встретить на улицах города практически невозможно, зато крутой затонированный джип с тремя «ашками» — явление в центре города частое. Как так выходит?
Как Бел.Ру сообщили в пресс-службе УМВД по Белгородской области, «государственные регистрационные номера присваиваются с использованием антикоррупционного механизма, без резервирования за юридическими, физическими лицами или индивидуальными предпринимателями их отдельных серий или сочетаний символов».
В ведомстве отметили, что законом не предусмотрен порядок выбора цифробуквенного значения государственного регистрационного номера. Иными словами, получить красивый номер просто по желанию или заплатив — нельзя.
Но если владельцу автомобиля всё же очень крупно повезло и он абсолютно случайно стал владельцем красивого номера, то есть возможность заветный регистрационный знак сохранить при пересадке на новую машину.
«Присвоение сохраненного государственного регистрационного номера осуществляется любым регистрационным подразделением по месту обращения владельца транспортного средства», — пресс-служба УМВД по региону.
Таким образом, владельцы дорогих авто, вероятно, просто более везучие люди. Впрочем, один номер недоступен белгородцам на всех автомобилях — три зловещие цифры уравняли всех.
Обо всём по порядку.
В правительстве Белгородской области ещё с «исторических» 2010-х весьма ценят номера по типу А***АА — в автопарке числятся 140 машин с такими знаками (согласно документам госзакупок). Среди них есть как «Лексусы» с «Крузаками», так и простенькие «Тойоты Камри». В наличии два автомобиля с номерами типа Х***ХХ. Один из них — старенький «Форд» 2008 года.
Отдельно стоить отметить автомобиль, на котором, по слухам, передвигается губернатор Вячеслав Гладков. Это «Лексус» 2007 года — счастливый владелец премиального номера А031АА31.
Упомянем и знаменитый автомобиль бывшего губернатора Евгения Савченко. И пусть «Крузак» 2018 года с номера М031ММ появляется на дорогах области не так часто, но возят на нём, судя по всему, именно нынешнего сенатора.
В мэрии Белгорода от правительства стараются не отставать, но всё же отстают: по последним открытым данным, в автопарке горадминистрации числится 21 автомобиль с номером А***АА. Здесь разброс не такой обширный, но есть как и «Лэнд Крузеры», так и «Камри». Имеется и номер М656ММ.
Удалось найти и красивый номер из автопарка администрации Белгородского района: номерами А289АА украшен «Ниссан». Рядом с ними стоят два автомобиля с другими симметричными регистрационными знаками, но о них речь пойдёт позже.
Долгое время «прокурорской» считалась в регионе серия номеров Р***РР. Но в автопарке белгородской прокуратуры мы смогли найти всего два автомобиля с таким регистрационным знаком. Примечательно, но информацию о госзнаках машин ведомства в открытых источниках найти очень тяжело, как и соответствующие фотографии.
В налоговой номера типа А***АА любят уже не так сильно. Зато разброс согласных здесь интереснее, и есть номера вида М*ММ.
Владельцами «премиальных» номеров можно считать по такой логике и судебных приставов. В автопарке у них имеется «Камри» с симметричным знаком Х151ХХ. Есть и полюбившиеся многим номера А*АА.
К слову, серия с «Х» долгое время считалась очень серьёзной и премиальной, и, по слухам, предпочтение номерам с этой литерой отдавали коммерсанты.
Есть свои красивые номера и в автопарке УФСИН. Не столько по буквам, сколько по цифрам: например, «Бондовский» «Ниссан» со знаком 007. Есть и забавный номер М665ММ: по слухам, в Белгородской области три шестёрки запрещены, зато можно две и пятёрку. Любят в УФСИН и симметрию. Например, в автопарке есть машины с номерами Н101УВ, О767РР и О030ЕТ. Правда их фото в Сети найти не удалось.
Судя по этим знакам, в белгородской таможне тоже очень любят симметрию — «БМВ» с номерами А363АА и «Каравелла» под знаком А303АА не дадут соврать. Но большинство номеров у таможни несимпатичные. И, судя по госзакупкам, совсем обычные. Зато внушают сами автомобили.
Прониклись первой буквой алфавита не только чиновники, но и простые граждане с бизнесменами. Конечно, шансы увидеть номер А***АА на «Семёрке» минимальны, и чаще всего «ашки» висят на втомобилях премиум-класса.
Например, на улицах Белгорода можно встретить Mercedes-Benz G350 с номерами А521АА. Встречается и «Лексус» под знаками А579АА — он принадлежит агрофирме «Горби-Ивест».
Ещё один красивый симметричный номер Е050ЕЕ принадлежит ООО «Виджет». А запоминающийся знак О222НО достался частному лицу на «Форд Фокусе».
В соцсетях есть целые группы, посвящённые продаже красивых номеров. За определённую цену предлагают купить знаки О777ТУ, Е007ММ, Х505МУ. Законно ли это — отдельный вопрос.
Раз уж заговорили о законе, то вспомним «прокурорские» номера: оказывается, «рычат» автомобили не только этого ведомства. Так, в Сети есть фото автомобиля из автопарка Белгородского района с номерами А289АА. Рядом с ним на том же изображении видно припаркованные «Камри» со знаком Р313РР и «БМВ» Р062РР. При этом по последним данным сейчас номер 062 висит на «Ауди» частного лица.
Ещё одна «Ауди А6» с номерами Р096РР принадлежит Белгородской горбольнице №2.
По слухам, в Белгородской области запрещён к выдаче номер 666. Связывают это с бывшей набожностью Евгения Савченко и со статусом Белгородской области как самого православного региона.
Тем не менее, в Сети встречаются фото автомобилей с номерами 666, приписанные к Белгородской области. Один из таких — А666СЕ31. По данным Российского Союза Автостраховщиков, этот знак был активен до 2015 года. В соцсетях утверждают, что владелец автомобиля разбился. Такими темпами и в проклятия поверить можно.
Наверное, поверил в него и владелец ещё одного номера с тремя шестёрками — В666АЕ31. Поэтому его и продают на соответствующем сайте: зловещий госзнак можно купить, предложив свою цену. Последний раз объявление обновляли 12 февраля 2024 года. На данный момент автомобиль с таким номером активен в Белгородской области. Его марка — Toyota Land Cruiser Prado.