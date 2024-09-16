В России совсем скоро вновь подорожают машины. Из-за чего и как сильно вырастут цены?

Долгосрочную шкалу индексации утильсбора утвердили в РФ. Утильсбор на легковые и грузовые машины, автобусы, прицепы и полуприцепы, некоторые виды дорожно-строительной техники вырастет уже с 1 октября. На первом этапе ставка утильсбора поднимется на 70-85%, а затем будет расти с 1 января каждого следующего года на 10-20%.