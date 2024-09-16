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Posted 16 сентября, 10:34

Published 16 сентября, 10:34

Modified 16 сентября, 10:34

Updated 16 сентября, 10:34

В России ожидают подорожания машин из-за повышения ставки утильсбора

В России совсем скоро вновь подорожают машины. Из-за чего и как сильно вырастут цены?

16 сентября 2024, 10:34
Фото: Изображение Midjourney
В России ожидают подорожания машин из-за повышения ставки утильсбора

Минпромторг утвердил долгосрочную шкалу индексации утильсбора

Сюжет
Автомобили
В России утвердили долгосрочную шкалу индексации утильсбора. Постановление вступит в силу уже с октября. Как сильно подорожают автомобили, разбирались «Новые известия».

Долгосрочную шкалу индексации утильсбора утвердили в РФ. Утильсбор на легковые и грузовые машины, автобусы, прицепы и полуприцепы, некоторые виды дорожно-строительной техники вырастет уже с 1 октября. На первом этапе ставка утильсбора поднимется на 70-85%, а затем будет расти с 1 января каждого следующего года на 10-20%.

Коэффициенты будут актуальны для производителей, импортёров техники. Вместе с тем они не затронут физлиц, которые самостоятельно ввозят автомобиль с объёмом двигателя до трёх литров для личного пользования.

Для машин, ввезённых в РФ до 1 октября 2024 года, будут актуальны предыдущие коэффициенты утильсбора.

После нововведений автомобили могут подорожать в среднем на 15%. Такой прогноз даёт эксперт Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Игорь Чикин. При этом с нового года машины могут прибавить в цене ещё 15%.

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин в свою очередь предполагает, что после введения нового утильсбора те же китайские автомобили могут подорожать как минимум на 300 тыс. рублей.

В итоге к 2030 году — до срока действия долгосрочной шкалы индексации утилизационного сбора — покупку автомобиля смогут позволить себе лишь 5% россиян, опасаются аналитики.

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#Общество#Экономика#Автомобили#Россия#Подорожание#Повышение цен#Утильсбор
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