В России совсем скоро вновь подорожают машины. Из-за чего и как сильно вырастут цены?

Posted 16 сентября, 10:34
Published 16 сентября, 10:34
Modified 16 сентября, 10:34
Updated 16 сентября, 10:34
Долгосрочную шкалу индексации утильсбора утвердили в РФ. Утильсбор на легковые и грузовые машины, автобусы, прицепы и полуприцепы, некоторые виды дорожно-строительной техники вырастет уже с 1 октября. На первом этапе ставка утильсбора поднимется на 70-85%, а затем будет расти с 1 января каждого следующего года на 10-20%.
Коэффициенты будут актуальны для производителей, импортёров техники. Вместе с тем они не затронут физлиц, которые самостоятельно ввозят автомобиль с объёмом двигателя до трёх литров для личного пользования.
Для машин, ввезённых в РФ до 1 октября 2024 года, будут актуальны предыдущие коэффициенты утильсбора.
После нововведений автомобили могут подорожать в среднем на 15%. Такой прогноз даёт эксперт Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Игорь Чикин. При этом с нового года машины могут прибавить в цене ещё 15%.
Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин в свою очередь предполагает, что после введения нового утильсбора те же китайские автомобили могут подорожать как минимум на 300 тыс. рублей.
В итоге к 2030 году — до срока действия долгосрочной шкалы индексации утилизационного сбора — покупку автомобиля смогут позволить себе лишь 5% россиян, опасаются аналитики.