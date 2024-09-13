Машин нет и не будет, а стоимость поездки растёт: что происходит с такси в Белгороде

Posted 13 сентября, 14:21
Published 13 сентября, 14:21
Modified 13 сентября, 14:21
Updated 13 сентября, 14:21
Водитель Александр, с которым журналистке Бел.Ру выпало однажды доезжать до дома, рассказал, что поездки за город в такси в первую очередь невыгодны самим таксистам, даже за тысячу рублей.
«Все поездки до 150 км, по моему личному наблюдению, они не выгодны», — рассказал мужчина.
Автор Telegram-канала «Б-кий таксист» поделился, что поездка за город в большинстве случаев означает долгий простой в пригороде за новым заказом.
«То есть, даже высокую цену вызова водителю нужно в уме делить пополам, и она становится попросту невыгодной, лучше остаться в черте города, особенно во время высокого спроса», — рассказал Бел.Ру таксист.
Александр также рассказал, что в городе очень большой спрос, а машин нет. Беженцы из Курской области или Шебекино приехали в город. Он поделился, что в его микрорайоне больше нет пустых квартир, а во дворах всё больше машин с кодом 46 — Курская область.
Обратная сторона медали — короткие поездки внутри района или выезжая недалеко из него. Такие «пятиминутки» тоже таксисты не любят, зачастую ехать им до клиента дольше, чем пройдёт сама поездка.
«Короткие поездки невыгодны из-за того, что длина поездки может быть банально короче длины подачи. То есть, ехал к клиенту 2,5 км, а везëшь его 1,5 км», — рассказал автор блога.
Часто случается, что необходимо оперативно уехать, а машина быстро находится, но есть подвох — «Водитель заканчивает поездку и едет к вам». Подача 15-30 минут. При таких условиях быстрее уже добежать пешком или на автобусе.
Оба водителя, с которыми мы поговорили, подтверждают. Заказы приходят, как только начинается поездка. Это могут заметить и сами пассажиры — телефон таксиста почти сразу начинает звенеть, «требуя» принять заказ.
«Ответ один, и он прост. Машин и водителей в Белгороде сейчас гораздо меньше, чем вызовов, это очевидно», — объяснил «Б-кий таксист».
Как рассказали оба водителя, сервис заказа такси и правда перевёл всех таксистов на самозанятость. Изменилась внутренняя политика сервиса. Почему это плохо для самих таксистов?
«Себестоимость поездок для водителей растëт, но напрямую на цену поездки для пассажиров это никак не влияет потому, что цену на поездку определяет сервис заказа такси, а его расходы при этом никак не растут», — ответил журналистке Бел.Ру «Б-кий таксист».
Сам сервис не владеет машинами и таксопарками. Это просто агрегатор, который берёт с пассажиров деньги, себе забирает с них процент, а остальное отдаёт таксопарку или водителю.
Шофёр Александр акцентировал внимание на другом. Водители, которые работали с долгами, кредитами и алиментами на таксопарк, не смогли перейти на самозанятость. Тут необходимо сделать пометку, что ограничений на регистрацию гражданина с задолженностями в виде СЗ нет. Это регулирует ФЗ №422.
По словам Александра, половина таксистов в Белгороде имеют какие-либо долги. К сожалению, проверить этот факт редакции Бел.Ру не предоставляется возможным.
Ни для кого не секрет, что цены в России на автомобили и детали на них в последнее время сильно выросли из-за санкций. «Журнал — Тинькофф» в начале 2024 года проанализировал машины, которые входят в легальный таксопарк России.
Оказалось, что треть машин — это две корейские марки: KIA (18,8%) и Hyundai (16,6%). После этих «корейцев» идёт отечественное авто — «Лада» и европейские Volkswagen, Skoda, Renault и японская Toyota. Вместе они занимают 80% парка. Китайские новинки встречаются куда реже, но чаще всего это Chery, Geely, Haval, JAC, Exeed.
Как пишет ТЖ, доля отечественного автопрома снижалась в 2019–2021 годах, но сейчас вновь пошла в рост. При этом отечественные автомобили не дешевеют, Lada Vesta в базовой комплектации за 9 лет подорожала почти в три раза. С 514 000 до 1 239 900 рублей.
Этот автомобиль российские автопарки могут приобрести в лизинг, такая же ситуация с «китайцами», но не популярными KIA и Hyundai. Сейчас в кредит их для таксопарков не взять.
Создатель канала «Б-кий таксист» рассказал, что из-за того, что сервис не имеет своих таксопарков, повышение расходов на машины касаются его только косвенно.
«А текущая ситуация такова, что частники и таксопарки просто не могут купить новые машины, парк такси в России вообще и в Белгороде в частности стремительно стареет и очень слабо пополняется слишком уж дорогими китайскими аналогами», — рассказал водитель.
По данным таксиста, износ работающих в Белгороде машин составляет 60%. Покупать новые машины просто не на что. Поэтому количество авто в Белгороде будет сокращаться.
С 1 сентября 2024 года для таксистов добавилась ещё одна трата — новая страховка. На маршруты нельзя выходить без дополнительного полиса ОСГОП. Для него надо оформить разрешение на работу в такси. По последним оценкам, его имеет только четверть водителей.
Отметим, что водители и так обязаны оформлять ОСАГО. Новый полис, по данным Банка России, обойдётся от 1300 до 5400 рублей. Если пассажир получит вред здоровью в машине, то страховая выплата может увеличиться до 2 млн рублей, по ОСАГО — до 500 тысяч рублей.