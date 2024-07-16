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Такси

Дефицит водителей есть: что происходит с такси в Белгороде и можно ли решить проблемы

16 июля 2024, 08:01
Фото: 1MI
Такси

В Белгороде не хватает таксистов

Ситуация с такси в Белгороде сложилась напряжённая. Водителей попросту не хватает. Машины задерживаются, а то и вовсе не приезжают по вызову. Журналисты «Фонаря» пообщались на эту тему с председателем Общественного совета по развитию такси в регионе Олегом Дрожжиным.

Картина, которая складывается в таксомоторной отрасли, не очень радует белгородцев. Такси в Белгороде часто задерживается, а может и вообще проигнорировать вызов.

Журналисты обсудили проблему с председателем Общественного совета по развитию такси в Белгородской области Олегом Дрожжиным. Он подчеркнул, что проблемы с транспортом в большей степени связаны с оперативной обстановкой в регионе.

«Происходит отток людей, у компаний большие проблемы с водителями, большие проблемы с лизинговыми обязательствами, растущие долги и так далее. То есть высокий спрос и высокая стоимость в том числе формируются из-за того, что у нас существует определённый дефицит водителей. И данная проблема существует не только в нашем регионе», — поделился Дрожжин.

Председатель также ответил на главный вопрос: как решить проблему? Дрожжин отметил, что в этой ситуации должно быть определённое субсидирование. Кроме этого, для водителей сейчас необходимо формировать привлекательные условия и зарплату. Повлиять на отрасль такси, по его словам, можно только в рамках сотрудничества с исполнительной властью.

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#Татьяна Вознюк#Общество#Белгородская область#Водители#Такси#Дефицит#Новости Белгорода#Проблемы#Белгород
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