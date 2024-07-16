Дефицит водителей есть: что происходит с такси в Белгороде и можно ли решить проблемы

Posted Сегодня, 08:01
Published Сегодня, 08:01
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Updated Сегодня, 08:01
Картина, которая складывается в таксомоторной отрасли, не очень радует белгородцев. Такси в Белгороде часто задерживается, а может и вообще проигнорировать вызов.
Журналисты обсудили проблему с председателем Общественного совета по развитию такси в Белгородской области Олегом Дрожжиным. Он подчеркнул, что проблемы с транспортом в большей степени связаны с оперативной обстановкой в регионе.
«Происходит отток людей, у компаний большие проблемы с водителями, большие проблемы с лизинговыми обязательствами, растущие долги и так далее. То есть высокий спрос и высокая стоимость в том числе формируются из-за того, что у нас существует определённый дефицит водителей. И данная проблема существует не только в нашем регионе», — поделился Дрожжин.
Председатель также ответил на главный вопрос: как решить проблему? Дрожжин отметил, что в этой ситуации должно быть определённое субсидирование. Кроме этого, для водителей сейчас необходимо формировать привлекательные условия и зарплату. Повлиять на отрасль такси, по его словам, можно только в рамках сотрудничества с исполнительной властью.