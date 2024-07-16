Дефицит водителей есть: что происходит с такси в Белгороде и можно ли решить проблемы

Председатель также ответил на главный вопрос: как решить проблему? Дрожжин отметил, что в этой ситуации должно быть определённое субсидирование. Кроме этого, для водителей сейчас необходимо формировать привлекательные условия и зарплату. Повлиять на отрасль такси, по его словам, можно только в рамках сотрудничества с исполнительной властью.