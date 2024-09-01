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Одно из нововведений сентября коснётся такси

В такси станет безопаснее, а зарплата увеличится? Новые законы сентября

1 сентября 2024, 05:00
Фото: Изображение Midjourney
Одно из нововведений сентября коснётся такси

Белгородцам рассказали о законах, вступающих в силу в сентябре

С сентября в силу вступает ряд новых законов. Нововведения коснутся людей с ограничениями здоровья, школьников, силовиков. Подробности — в материале Бел.Ру.
Сюжет
Госдума

Флаг России — обязателен

С 1 сентября все образовательные учреждения, начиная от детских садов и заканчивая вузами, должны будут вывешивать на зданиях или устанавливать на своей территории Государственный флаг России.

Отметим, что раньше такая обязанность касалась только общеобразовательных учреждений.

В аптечки добавят лекарства

Министерство здравоохранения России определит комплекс мероприятий и последовательность действий при оказании первой доврачебной помощи. Также чиновники уточнили понятие и условия оказания первой помощи.

Кроме того, в аптечки теперь разрешено включать лекарства. Ранее в них находились только перевязочные материалы, жгуты, маски, перчатки и другое.

В школах появились новые дисциплины

С 1 сентября уроки труда, которые раньше были технологией, станут обязательными для учеников младших и средних классов. Также вместо ОБЖ средним и старшим классам начнут преподавать обязательные уроки по Основам безопасности и защиты Родины.

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Инвалидов без билетов не смогут выгнать из автобусов

Теперь принудительно высаживать инвалидов I группы из общественного транспорта, если у них отсутствует социальная карта или деньги, не смогут. Если это всё-таки произойдёт, виновные должны будут заплатить до 30 тысяч рублей штрафа.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин обосновал такой закон тем, что высаживание людей с инвалидностью из автобусов несёт угрозу их жизни.

«Те, кто этого не понимает, будут наказаны высокими штрафами», — заключил тот.

Ездить в такси станет безопаснее

Перевозчики легковых такси будут страховать гражданскую ответственность за причинение вреда жизни и здоровью пассажиров. Договор заключат в отношении каждого транспортного средства, сведения о котором внесены в региональный реестр легковых такси.

Информацию о договоре сможет посмотреть каждый — её должны разместить в салоне такси.

Требования к учредителям УК ужесточили

Информацию о создателях и руководителях управляющих компаний, лицензии которых аннулированы, включат в реестр дисквалифицированных лиц. Они не смогут заниматься этим видом деятельности, пока их данные не удалят из списка.

Кроме того, учредители не должны иметь неснятых или непогашенных судимостей за преступления в области экономики, а также преступления средней, тяжкой или особо тяжкой степени.

Плата за сверхурочную работу увеличится?

Начальство начнёт рассчитывать компенсацию за сверхурочную работу, основываясь на текущей заработной плате сотрудника, включающей премии и другие выплаты.

Кого коснётся отсрочка от призыва?

Отсрочку получат те, кто поступил на службу в прокуратуру и следком сразу после окончания учёбы, а также те, у кого имеются спецзвания. Их также освободили от участия в военных сборах.

Обследование перед капремонтом стало обязательным

С сентября решение о проведении проверки МКД смогут принимать администрации или жильцы дома, однако собственники будут оплачивать проверку самостоятельно. Её результаты могут послужить причиной для корректировки программы или изменения сроков капитального ремонта.

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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Госдума#Россия#Новые законы
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