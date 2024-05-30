Белгородец продал машину, которую арендовал для работы в такси

Posted Сегодня, 09:34
Published Сегодня, 09:34
Modified Сегодня, 09:36
Updated Сегодня, 09:36
33-летний житель Губкина в прошлом году нашёл по объявлению машину. Автомобиль ему нужен был для работы в такси. Машину недавно приобрёл себе потерпевший и не успел её зарегистрировать. Авто без регистрации собственник передал жителю Губкина, но при условии — после поставки транспорта на учёт между ними будет заключён договор аренды.
Воспользовавшись «шансом» злоумышленник нашёл покупателя, представился владельцем авто и продал машину. Полученные деньги потратил.
В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ. Суд учёл позицию прокуратуры и приговорил мужчину к принудительным работам на 2 года и 6 месяцев. Из зарплаты мужчины также будет удерживать 5% в доход государства.
Также суд поддержал иск потерпевшего о возмещении ущерба.
Приговор ещё не вступил в законную силу.