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Белгородец продал машину, которую арендовал для работы в такси

Белгородец продал машину, которую арендовал для работы в такси

30 мая 2024, 09:34
Фото: 1MI
Потерпевший купил себе машину, но не успел зарегистрировать её. Этим моментом воспользовался подсудимый — попросил авто в аренду, нашёл покупателя и продал транспорт. Подробности рассказывает областная прокуратура.

33-летний житель Губкина в прошлом году нашёл по объявлению машину. Автомобиль ему нужен был для работы в такси. Машину недавно приобрёл себе потерпевший и не успел её зарегистрировать. Авто без регистрации собственник передал жителю Губкина, но при условии — после поставки транспорта на учёт между ними будет заключён договор аренды.

Воспользовавшись «шансом» злоумышленник нашёл покупателя, представился владельцем авто и продал машину. Полученные деньги потратил.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ. Суд учёл позицию прокуратуры и приговорил мужчину к принудительным работам на 2 года и 6 месяцев. Из зарплаты мужчины также будет удерживать 5% в доход государства.

Также суд поддержал иск потерпевшего о возмещении ущерба.

Приговор ещё не вступил в законную силу.

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#Алина Харина#Белгородская область#Происшествия#Прокуратура#Автомобиль#Аренда#Продажи#Белгород
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