Белгородец продал машину, которую арендовал для работы в такси

33-летний житель Губкина в прошлом году нашёл по объявлению машину. Автомобиль ему нужен был для работы в такси. Машину недавно приобрёл себе потерпевший и не успел её зарегистрировать. Авто без регистрации собственник передал жителю Губкина, но при условии — после поставки транспорта на учёт между ними будет заключён договор аренды.