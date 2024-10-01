Новый утильсбор: как сильно подорожают автомобили и стоит ли покупать машину сейчас?

Платить утильсбор должны автосалоны, а также физлица, которые ввозят машины из-за границы для дальнейшей продажи. Если же человек ввозит машину с объёмом двигателя до трёх литров для личного пользования, на него повышение утильсбора не распространяется, уточняет «Российская газета».