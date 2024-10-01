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Posted 1 октября, 12:37

Published 1 октября, 12:37

Modified 1 октября, 12:39

Updated 1 октября, 12:39

В России вырос утилизационный сбор

Новый утильсбор: как сильно подорожают автомобили и стоит ли покупать машину сейчас?

1 октября 2024, 12:37
Фото: 1MI
В России вырос утилизационный сбор

В России вырос утилизационный сбор

Сюжет
Автомобили
С 1 октября в РФ действуют новые значения утильсбора. Эксперты в связи с этим ожидают роста цен на зарубежные и отечественные авто, новые и подержанные. Однако подорожание не будет одномоментным.

Утилизационный сбор — платёж за утилизацию автомобиля после окончания его использования. Его платят один раз — при покупке машины.

С 1 октября 2024 года утилизационный сбор на автомобили и прицепы в России вырастет на 70-85%. Затем он будет увеличиться на 10-20% каждый год.

Платить утильсбор должны автосалоны, а также физлица, которые ввозят машины из-за границы для дальнейшей продажи. Если же человек ввозит машину с объёмом двигателя до трёх литров для личного пользования, на него повышение утильсбора не распространяется, уточняет «Российская газета».

На технику, ввезённую до 1 октября, действуют прежние ставки утильсбора.

Эксперты ожидают роста цен на машины: иномарки и отечественные, новые и подержанные. Последние подорожают из-за того, что к ним начнут присматриваться те автомобилисты, у которых не хватает денег на новое авто.

Опрошенные изданием эксперты считают, что после 1 октября цены на авто увеличатся примерно на 10%. Однако одномоментного подорожания ожидать не стоит: дилеры будут повышать стоимость постепенно.

Главред издания «За рулём» Максим Кадаков предполагает, что «автомобили ценой 2,2-2,5 млн рублей подорожают на 120–150 тысяч рублей, а автомобили ценой 4,5–5,0 млн рублей подорожают на 200–250 тысяч». Следующего повышения цен, по мнению эксперта, стоит ожидать в 2025 году.

Стоит отметить, что в последнюю неделю сентября, перед повышением утильсбора, объёмы продаж автомобилей достигли максимальных значений начиная с 2022 года. Активно покупали не только представителей китайского автопрома, но и «Ладу».

В России совсем скоро вновь подорожают машины. Из-за чего и как сильно вырастут цены?
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#Общество#Автомобили#Россия#Подорожание#Утильсбор
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