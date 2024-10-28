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Posted 28 октября, 13:38

Published 28 октября, 13:38

Modified 28 октября, 13:39

Updated 28 октября, 13:39

По указу президента получите по 17 тыс. на карту «Мир»: что происходит?

По указу президента получите по 17 тыс. на карту «Мир»: что происходит?

28 октября 2024, 13:38
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Фейк
Государство раздаёт деньги гражданам? Да ещё каким — малоимущим с доходом меньше 112 тыс. рублей. Всё это делают по указу президента Путина и только на карту «Мир». Подать заявку через Telegram-канал можно. Подозрительно. Что происходит на самом деле?

Материал подготовлен в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.

Президент РФ подписал указ о единоразовой выплате малоимущим держателям карт с платёжной системой «Мир». Выплата составит 17 500 рублей, сообщает белгородский паблик. Так ли это на самом деле?

Под малоимущими в публикации понимается гражданин, чей официальный доход не превышает 112 тыс. рублей. Хотя на самом деле, согласно законодательству РФ, малоимущий — это человек, который имеет доход ниже прожиточного минимума, а также дополнительное обстоятельство, которое не даёт человеку свой доход повысить, такие как болезнь, беременность, уход за ребёнком или родственником с инвалидностью.

Уже сейчас реалистичность информации смущает. Ведь тут сильно искажается понятие малоимущих. Якобы — это все, кто имеет доход ниже 112 тыс. рублей, а прожиточный минимум даже близко к этой цифре не стоит. В Белгородской области прожиточный минимум на душу населения в 100 раз меньше цифры выше — около 12 тыс. рублей.

При этом статус малоимущего гражданина или семьи оформляется в органах соцзащиты населения. На сайте Соцфонда никакой информации о таких выплатах нет. А на изображении, которое используют мошенники в соцсетях, виден логотип Пенсионного фонда РФ, который с 1 января 2023 года юридически перестал существовать, объединившись с Фондом социального страхования.

На сайте платёжной системы «МИР» тоже нет информации о подобных выплатах, как и публикаций о постановлении президента. В посте даётся ссылка на портал, которого не существует.

Информацию о льготах и мерах поддержки для малоимущих следует узнавать на сайтах региональных министерств соцзащиты. Для белгородцев — здесь.

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Также в публикации рассказывают, что выплата положена только тем, у кого есть карта с платёжной системой «МИР». Якобы это поддержка национальной платёжной системы. На сайте системы таких сообщений нет, нет и постановлений Путина.

В конце публикации предлагается ознакомиться с подробностями или подать заявление на получение выплаты через официальный портал «Пособия.РФ», доступ к которому осуществляется через Telegram-канал. Однако официального портала с таким названием не существует. Все доступные льготы для граждан публикуются на сайтах министерств соцзащиты.

Кроме того, Telegram-канал закрытый, что сложно представить для официального ресурса. Таким образом, «пособия» — это лишь рекламный ход, который не соответствует реальности.

Фото: bel.ru
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