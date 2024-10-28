По указу президента получите по 17 тыс. на карту «Мир»: что происходит?

Уже сейчас реалистичность информации смущает. Ведь тут сильно искажается понятие малоимущих. Якобы — это все, кто имеет доход ниже 112 тыс. рублей, а прожиточный минимум даже близко к этой цифре не стоит. В Белгородской области прожиточный минимум на душу населения в 100 раз меньше цифры выше — около 12 тыс. рублей.