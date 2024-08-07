В Белгороде — эвакуация, в Курске — набор ополчения? Что происходит на самом деле

Современные технологии и нейросети позволяют создавать такие видео или аудио достаточно правдоподобными, но недостатки у них всё равно есть. Для того чтобы создать качественное аудио, необходимо много изначального материала, который необходимо «скормить» искусственному интеллекту, а дипфейк будет выглядеть реалистично, если исходное фото или видео сделано в условиях плохой освещённости.