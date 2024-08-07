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Published Сегодня, 15:15

Modified Сегодня, 15:22

Updated Сегодня, 15:22

Фейки сразу с двумя губернаторами приграничья начали распространяться по Сети

В Белгороде — эвакуация, в Курске — набор ополчения? Что происходит на самом деле

7 августа 2024, 15:15
Фото: Изображение Midjourney

Фейки сразу с двумя губернаторами приграничья начали распространяться по Сети

Что представляют из себя фейки с губернаторами и как их сделали?

Материал подготовлен в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.

Сразу несколько губернаторов приграничных регионов стали объектами фейков. С губернатором Курской области Алексеем Смирновым создали и распространили дипфейк, а с белгородским Вячеславом Гладковым — аудиодипфейк.

Эксперты АНО «Диалог Регионы» уже выявили и опровергли дипфейки с участием глав Курской и Белгородской областей. У каждого главы региона есть свои официальные каналы и страницы в соцсетях. Всю оперативную информацию, обращения к гражданам незамедлительно и в первую очередь размещают на верифицированных страницах. Не доверяйте информации из сомнительных источников.

Современные технологии и нейросети позволяют создавать такие видео или аудио достаточно правдоподобными, но недостатки у них всё равно есть. Для того чтобы создать качественное аудио, необходимо много изначального материала, который необходимо «скормить» искусственному интеллекту, а дипфейк будет выглядеть реалистично, если исходное фото или видео сделано в условиях плохой освещённости.

Фейковая эвакуация из Белгородской области

Согласно фейку, губернатор по радио предупреждает о возможной принудительной эвакуации из Белгорода, Белгородского, Яковлевского районов, а также приграничных территорий из-за непростой оперативной обстановки.

«Наши военные ожидают перенос активных боевых действий на эти территории», — утверждается в обращении.

Из-за этого якобы не будут работать магазины, государственные учреждения. В конце фейковый губернатор просит следить за сообщениями и объявлениями МЧС и полиции. Такого или подобных заявлений на официальных ресурсах не было.

На видео голос Гладкова как будто замедлили, а между слов паузы, что заставляет задуматься. Это также доказала система «Зефир»*, проанализировавшая видеоролик и определившая аудио как фейковое с вероятностью 99%.

Фейковый призыв добровольцев на защиту Курской области

Губернатор региона выкладывал видеообращение к жителям, его взяли за основу и наложили новую реплику. Там глава якобы призвал совершеннолетних граждан приходить в военкомат за оружием для защиты Курской области и России.

Сообщение назвали фейком и в официальных ресурсах правительства области:

«В сети распространяется фейковое видео врио губернатора Курской области Алексея Смирнова, якобы собирающего мужчин в ополчение. Украинские спецслужбы взяли картинку видеообращения и добавили свою звуковую дорожку с помощью нейросети. Будьте внимательны, наш противник готовит и другие информационные вбросы!».

* «Зефир» — система мониторинга АНО «Диалог Регионы» для анализа (выявления) и мониторинга сфабрикованного аудиовизуального контента, в том числе дипфейков, на основе сочетания моделей машинного обучения.

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#Алёна Мальцева#Видео#Общество#Белгородская область#Курская область#Губернатор#Новости Белгорода#Фейк#Фейки#Приграничье
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