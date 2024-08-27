64% жителей страны сталкиваются с фейками раз в неделю

Сейчас в Рунете отмечено некоторое снижение числа копий фейков, а их уникальное количество продолжает оставаться на сопоставимом уровне. До 6 августа 2024 года снижалось количество фейков, которые связаны с темой СВО, рассказал Владимир Табак. В июле число просмотров упало до 35%, а в августе, после вторжения в Курскую область, стремительно поднялось до 81%. По прогнозам, к концу года в интернете можно будет найти около восьми миллионов копий фейков.