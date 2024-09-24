«Солдат ребёнка не обидит»: белгородский фейк гастролирует по приграничным регионам

Posted 24 сентября, 15:07
Published 24 сентября, 15:07
Modified 24 сентября, 15:07
Updated 24 сентября, 15:07
В Брянской области распространяется недостоверное видео, в котором руководитель регионального департамента образования и науки Алевтина Андреева, представленная как министр образования, якобы призывает создать памятку «Солдат ребёнка не обидит».
В ней содержатся советы для детей о том, как правильно общаться с военнослужащими, вернувшимися с зоны специальной военной операции.
Как подтвердили «Брянские новости», в регионе не выпускались и не распространялись подобные памятки.
Аналогичное видео было опубликовано и в Белгородской области. На нём глава администрации Белгорода по социальной политике и образованию Инна Тяпугина якобы рассказывала о проведении акции «Солдат ребёнка не обидит».