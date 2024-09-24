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Posted 24 сентября, 15:07

Published 24 сентября, 15:07

Modified 24 сентября, 15:07

Updated 24 сентября, 15:07

В Брянской области появился новый фейк

«Солдат ребёнка не обидит»: белгородский фейк гастролирует по приграничным регионам

24 сентября 2024, 15:07
Фото: Изображение Midjourney
В Брянской области появился новый фейк

В Брянской области заметили такой же фейк, как и в Белгородской

Сюжет
Дети
Помните недавний фейк с буклетами «Солдат ребёнка не обидит»? В нём якобы были советы для детей о том, как стоит вести себя с бойцами, вернувшимися из зоны СВО. Такой же фейк появился и в Брянской области, сообщают «Брянские новости».

В Брянской области распространяется недостоверное видео, в котором руководитель регионального департамента образования и науки Алевтина Андреева, представленная как министр образования, якобы призывает создать памятку «Солдат ребёнка не обидит».

В ней содержатся советы для детей о том, как правильно общаться с военнослужащими, вернувшимися с зоны специальной военной операции.

Как подтвердили «Брянские новости», в регионе не выпускались и не распространялись подобные памятки.

Аналогичное видео было опубликовано и в Белгородской области. На нём глава администрации Белгорода по социальной политике и образованию Инна Тяпугина якобы рассказывала о проведении акции «Солдат ребёнка не обидит».

ФейкФейк
Фейк. Фото: Telegram-канал «Брянск и новости»
64% жителей страны сталкиваются с фейками раз в неделю
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