«Солдат ребёнка не обидит»: белгородский фейк гастролирует по приграничным регионам

В Брянской области заметили такой же фейк, как и в Белгородской

Сюжет Дети

Помните недавний фейк с буклетами «Солдат ребёнка не обидит»? В нём якобы были советы для детей о том, как стоит вести себя с бойцами, вернувшимися из зоны СВО. Такой же фейк появился и в Брянской области, сообщают «Брянские новости».