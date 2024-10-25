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Posted 25 октября, 12:58

Published 25 октября, 12:58

Modified 25 октября, 13:00

Updated 25 октября, 13:00

Ранен мужчина: ВСУ четыре раза обстреляли белгородскую Новую Таволжанку

Ранен мужчина: ВСУ четыре раза обстреляли белгородскую Новую Таволжанку

25 октября 2024, 12:58
Фото: Антон Засимов. 1MI
Сюжет
Обстрел
Белгородец пострадал в результате прилёта. Сейчас его с осколочными ранениями бригада скорой помощи доставляет в больницу Белгорода. Что известно о других последствиях?

Это уже третий раненный в регионе за сутки. Днём при обстреле посёлка Октябрьский осколочные ранения получили двое других местных жителей.

В Новой Таволжанке повреждены 18 частных домовладений и одна многоэтажка. В домах выбиты окна, пострадали кровли и заборы. Осколки снарядов посекли три автомобиля.

Продолжаются и атаки дронов. «Камикадзе» ударил по «Газели» в селе Ясные Зори Белгородского района. Транспортное средство повреждено.

Ранее в Шебекино под обстрел ВСУ попал заново отстроенный ТЦ «Галерея». Есть и другие последствия.

Двое белгородцев были ранены в результате обстрела ВСУ
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