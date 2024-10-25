Ранен мужчина: ВСУ четыре раза обстреляли белгородскую Новую Таволжанку

Posted 25 октября, 12:58
Published 25 октября, 12:58
Modified 25 октября, 13:00
Updated 25 октября, 13:00
Это уже третий раненный в регионе за сутки. Днём при обстреле посёлка Октябрьский осколочные ранения получили двое других местных жителей.
В Новой Таволжанке повреждены 18 частных домовладений и одна многоэтажка. В домах выбиты окна, пострадали кровли и заборы. Осколки снарядов посекли три автомобиля.
Продолжаются и атаки дронов. «Камикадзе» ударил по «Газели» в селе Ясные Зори Белгородского района. Транспортное средство повреждено.
Ранее в Шебекино под обстрел ВСУ попал заново отстроенный ТЦ «Галерея». Есть и другие последствия.