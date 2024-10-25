Дрон-камикадзе ударил по белгородской многоэтажке, есть прилёт в частном секторе

Posted 25 октября, 07:57
Published 25 октября, 07:57
Modified 25 октября, 07:59
Updated 25 октября, 07:59
Предварительно, в результате двух атак пострадавших среди мирного населения нет. В Шебекино повреждён многоквартирный дом. В нём пострадали фасад и окна нескольких балконов.
Досталось и регулярно обстреливаемой Новой Таволжанке. Там снаряд прилетел в частный сектор. Разрушения есть в пяти домовладениях. В результате атаки у них выбило окна, пробило кровли и посекло заборы.
В населённом пункте также пробило газовую трубу. Не уточняется, как и когда удастся заменить повреждённый участок.
Ночью несколько беспилотников атаковали Белгородскую область. Сбития слышали и жители Белгорода. Подробности о последствиях читайте здесь.