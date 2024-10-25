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Posted 25 октября, 07:57

Published 25 октября, 07:57

Modified 25 октября, 07:59

Updated 25 октября, 07:59

Последствия атаки ВСУ на Шебекинский округ

Дрон-камикадзе ударил по белгородской многоэтажке, есть прилёт в частном секторе

25 октября 2024, 07:57
Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова
Последствия атаки ВСУ на Шебекинский округ
Сюжет
Повреждения
Под огнём ВСУ вновь находится Шебекинский муниципальный округ. В Шебекино украинский дрон атаковал многоквартирный дом. Есть последствия в частном секторе Новой Таволжанки. Что известно о масштабе последствий, сообщил губернатор.

Предварительно, в результате двух атак пострадавших среди мирного населения нет. В Шебекино повреждён многоквартирный дом. В нём пострадали фасад и окна нескольких балконов.

Досталось и регулярно обстреливаемой Новой Таволжанке. Там снаряд прилетел в частный сектор. Разрушения есть в пяти домовладениях. В результате атаки у них выбило окна, пробило кровли и посекло заборы.

В населённом пункте также пробило газовую трубу. Не уточняется, как и когда удастся заменить повреждённый участок.

Ночью несколько беспилотников атаковали Белгородскую область. Сбития слышали и жители Белгорода. Подробности о последствиях читайте здесь.

Последствия атаки ВСУ на Шебекинский округПоследствия атаки ВСУ на Шебекинский округ
Последствия атаки ВСУ на Шебекинский округ. Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова
Беспилотники атаковали Белгородскую область: каковы последствия
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