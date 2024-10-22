FPV-дрон атаковал движущийся автомобиль в белгородском приграничье, есть раненый

Напомним, что в понедельник, 21 октября, в результате атак ВСУ пострадали девять человек. Один из них находится в тяжёлом состоянии. Также стало известно о двух ранее пострадавших белгородцах, которые обратились к медикам только в субботу, 19-о числа. Один из них — 13-летний мальчик.