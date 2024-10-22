FPV-дрон атаковал движущийся автомобиль в белгородском приграничье, есть раненый

Posted 22 октября, 07:47
Published 22 октября, 07:47
Modified 22 октября, 07:49
Updated 22 октября, 07:49
Раненый мужчина смог сам добраться в Октябрьскую районную больницу. Есть подозрение, что у него кроме осколочных ранений рук и ног ещё и перелом предплечья.
Сейчас ему оказали всю необходимую первую помощь, а для дальнейшего лечения переведут в городскую больницу №2 Белгорода.
Напомним, что в понедельник, 21 октября, в результате атак ВСУ пострадали девять человек. Один из них находится в тяжёлом состоянии. Также стало известно о двух ранее пострадавших белгородцах, которые обратились к медикам только в субботу, 19-о числа. Один из них — 13-летний мальчик.