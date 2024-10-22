bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 22 октября, 07:47

Published 22 октября, 07:47

Modified 22 октября, 07:49

Updated 22 октября, 07:49

FPV-дрон атаковал движущийся автомобиль в белгородском приграничье, есть раненый

FPV-дрон атаковал движущийся автомобиль в белгородском приграничье, есть раненый

22 октября 2024, 07:47
Фото: 1MI
Сюжет
Приграничье
Украинский дрон напал на движущийся по дороге Черемошное — Октябрьский автомобиль. Пострадал мирный житель. За медицинской помощью он смог обратиться самостоятельно, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Раненый мужчина смог сам добраться в Октябрьскую районную больницу. Есть подозрение, что у него кроме осколочных ранений рук и ног ещё и перелом предплечья.

Сейчас ему оказали всю необходимую первую помощь, а для дальнейшего лечения переведут в городскую больницу №2 Белгорода.

Напомним, что в понедельник, 21 октября, в результате атак ВСУ пострадали девять человек. Один из них находится в тяжёлом состоянии. Также стало известно о двух ранее пострадавших белгородцах, которые обратились к медикам только в субботу, 19-о числа. Один из них — 13-летний мальчик.

Над Белгородом раздались взрывы: что произошло?
Узнать подробнее
Читайте также:
Жители разрушенных в Белгороде в мае домов наконец получат деньги на спецсчетаКричал на всю улицу и ругался: мужчине с мая не восстанавливают «коробки» в БелгородеПрямое попадание в детскую комнату: новые подробности обстрела Белгорода
#Валерия Колесникова#Белгородская область#Происшествия#Пострадавшие#Раненые#Приграничье#FPV-дрон
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика