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Posted 22 октября, 09:37

Published 22 октября, 09:37

Modified 22 октября, 09:41

Updated 22 октября, 09:41

Следы в небе над городом

Две ракетных опасности за 15 минут: над Белгородом работает ПВО

22 октября 2024, 09:37
Фото: bel.ru
Следы в небе над городом
Сюжет
Пво
Белгородская область снова под огнём ВСУ. Над Белгородом сбивают цели, уничтожено как минимум три. Белгородцы делятся кадрами следова в небе.

Примерно в 12:20 на всей территории Белгородской области объявили воздушную тревогу. В Белгороде зазвучала сирена ракетной опасности. Буквально через минуту раздалась череда взрывов.

Читатели Бел.Ру прислали нам кадры со следами в небе над городом. Силы ПВО сбили две цели.

На данный момент информации о каких-либо последствиях на земле или найденных осколках не поступало.

Менее чем через 15 минут сирена зазвучала вновь. Вновь было громко, в небе на подлёте к Белгороду поразили ещё одну цель.

Следы в небе над городомСледы в небе над городом
Следы в небе над городомСледы в небе над городом
Следы в небе над городомСледы в небе над городом
Следы в небе над городом. Фото: bel.ru
Над Белгородом раздались взрывы: что произошло?
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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Происшествия#Пво#Последствия#Белгород#Сирена#Взрывы#Воздушная тревога#Ракетная опасность
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