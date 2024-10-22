Две ракетных опасности за 15 минут: над Белгородом работает ПВО

Posted 22 октября, 09:37
Published 22 октября, 09:37
Modified 22 октября, 09:41
Updated 22 октября, 09:41
Примерно в 12:20 на всей территории Белгородской области объявили воздушную тревогу. В Белгороде зазвучала сирена ракетной опасности. Буквально через минуту раздалась череда взрывов.
Читатели Бел.Ру прислали нам кадры со следами в небе над городом. Силы ПВО сбили две цели.
На данный момент информации о каких-либо последствиях на земле или найденных осколках не поступало.
Менее чем через 15 минут сирена зазвучала вновь. Вновь было громко, в небе на подлёте к Белгороду поразили ещё одну цель.