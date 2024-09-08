В Белгороде после взрывов поднимается столб дыма

Буквально через минуту над городом раздалось несколько взрывов. В 11:13 дали «отбой», но уже спустя пять минут сирена зазвучала снова. Следующий отбой дали в 11:25, ровно в тот момент, когда прозвучал ещё один «хлопок». У машин сработали сигналки.