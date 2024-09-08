В Белгороде после взрывов поднимается столб дыма

Posted Сегодня, 08:41
Published Сегодня, 08:41
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Updated Сегодня, 08:43
В 10:49 на территории Белгородской области объявили ракетную опасность. Но атаковали на этот раз не Белгородский район, как было рано утром. Под ударом оказался Белгород.
Буквально через минуту над городом раздалось несколько взрывов. В 11:13 дали «отбой», но уже спустя пять минут сирена зазвучала снова. Следующий отбой дали в 11:25, ровно в тот момент, когда прозвучал ещё один «хлопок». У машин сработали сигналки.
Ещё через некоторое время медиа стали сообщать о столбе дыма на окраине Белгорода. По предварительной информации, в районе Ботанического сада НИУ «БелГУ».
Также сообщалось о дожде из осколков над Водстроем.