bel.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024
bel.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024

Posted Сегодня, 08:41

Published Сегодня, 08:41

Modified Сегодня, 08:43

Updated Сегодня, 08:43

Столб дыма в Белгороде.

В Белгороде после взрывов поднимается столб дыма

8 сентября 2024, 08:41
Фото: Telegram-канал «Жесть Белгород»
Столб дыма в Белгороде.

Две ракетных опасности за полчаса объявили в Белгородской области

Сигнал «Ракетная опасность!», как и сирена, за последние 30 минут то включались, то выключались. Над Белгородом раздались взрывы. Жители сообщают о возгорании на окраине города. Что горит — пока неизвестно.
Сюжет
Взрывы

В 10:49 на территории Белгородской области объявили ракетную опасность. Но атаковали на этот раз не Белгородский район, как было рано утром. Под ударом оказался Белгород.

Буквально через минуту над городом раздалось несколько взрывов. В 11:13 дали «отбой», но уже спустя пять минут сирена зазвучала снова. Следующий отбой дали в 11:25, ровно в тот момент, когда прозвучал ещё один «хлопок». У машин сработали сигналки.

Ещё через некоторое время медиа стали сообщать о столбе дыма на окраине Белгорода. По предварительной информации, в районе Ботанического сада НИУ «БелГУ».

Также сообщалось о дожде из осколков над Водстроем.

Столб дыма в Белгороде.Столб дыма в Белгороде.
Столб дыма в Белгороде.Столб дыма в Белгороде.
Столб дыма в Белгороде.
Фото: Telegram-канал «Просто Михаил Шебекино»
Громкое утро не только в Белгородском районе: в небе над Белгородом раздались взрывы
Узнать подробнее
Читайте также:
Рано утром ВСУ обстреляли Белгородский район: ранены два ребёнка и женщинаВСУ повторно атаковали село Никольское: крупный пожар возник на местной фабрикеБелгородца в крайне тяжёлом состоянии доставляют в больницу после атаки БПЛА на авто
#Валерия Колесникова#Белгородская область#БелГУ#Ботанический сад#Белгород#Дым#Сирена#Взрывы#Осколки#Ракетная опасность
Подпишитесь
Пострадавших нет, есть разрушения: под обстрел попал Белгород и Белгородский район
Сегодня, 09:35
Почти 170 снарядов выпустили по Белгородской области за сутки: что известно?
Сегодня, 10:36
Третий обстрел Белгородского района за день: в Таврово возник пожар
Сегодня, 09:21
Громкое утро не только в Белгородском районе: в небе над Белгородом раздались взрывы
Сегодня, 07:59
Не опять, а снова: в Старом Осколе продолжаются проблемы с водоснабжением
Сегодня, 07:16
Откроются ли школы и детские сады на Харгоре в Белгороде на следующей неделе?
6 сентября, 08:47