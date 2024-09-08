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Posted Сегодня, 07:59

Published Сегодня, 07:59

Modified Сегодня, 08:01

Updated Сегодня, 08:01

Следы в небе над Белгородом после громких звуков.

Громкое утро не только в Белгородском районе: в небе над Белгородом раздались взрывы

8 сентября 2024, 07:59
Фото: bel.ru
Следы в небе над Белгородом после громких звуков.

ПВО отработала в Белгороде

ВСУ два раза за воскресное утро атаковали село Никольское Белгородского района, но на этом не остановились. Под удар попал и Белгород. Жители прислали кадры следов в небе, официальной информации о последствиях не поступало.
Сюжет
Пво

Ракетную опасность вновь объявили на территории всей Белгородской области в 10:49. Через пару минут жители Белгорода услышали громкие взрывов.

Читатели Бел.Ру поделились с нами кадрами сбитых целей в небе. Отработала ПВО. О возможных последствиях на данный момент ничего неизвестно.

Утром ВСУ также два раза атаковали село Никольское Белгородского района. В результате первой атаки пострадали два ребёнка и одна жительница.

После крупный пожар возник на местном производственном предприятии.

Рано утром ВСУ обстреляли Белгородский район: ранены два ребёнка и женщина
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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Белгородский район#Пво#Белгород#Обстрел#Ракетная опасность
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