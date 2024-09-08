Громкое утро не только в Белгородском районе: в небе над Белгородом раздались взрывы

Posted Сегодня, 07:59
Published Сегодня, 07:59
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Updated Сегодня, 08:01
Ракетную опасность вновь объявили на территории всей Белгородской области в 10:49. Через пару минут жители Белгорода услышали громкие взрывов.
Читатели Бел.Ру поделились с нами кадрами сбитых целей в небе. Отработала ПВО. О возможных последствиях на данный момент ничего неизвестно.
Утром ВСУ также два раза атаковали село Никольское Белгородского района. В результате первой атаки пострадали два ребёнка и одна жительница.
После крупный пожар возник на местном производственном предприятии.