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Posted 16 октября, 08:38

Published 16 октября, 08:38

Modified 16 октября, 08:52

Updated 16 октября, 08:52

Hamster Kombat

Вывести — в убыток? Сколько белгородцы заработали на криптовалюте в Hamster Kombat

16 октября 2024, 08:38
Фото: Изображение Midjourney
Hamster Kombat

Белгородцы рассказали, почему играли в Hamster Kombat и какие встретили проблемы

Сюжет
Новости Белгорода
Артём и Екатерина приняли участи в популярной игре Hamster Kombat ради интереса, без особого расчёта на большой заработок. Белгородцы рассказали о том, откуда узнали о «тапалке», как долго играли и, самое главное, — сколько же всё-таки смогли заработать.

Натапать одно — надо ещё как-то вывести

«Тапалка» Hamster Kombat в какой-то момент завладела умами многих и стала популярным мемом. Кто-то называл это обычным «разводом», кто-то хотел подзаработать, а кто-то «связался» с хомяком ради интереса и шутки.

Екатерина рассказала журналистке Бел.Ру, что узнала о приложении от коллег с прошлой работы:

«В свободные минуты тапали, была такая конкуренция — кто из нас сколько и чего натапает, у кого больше доход в час. Делились комбо, шифрами. Как игрушка была».

Играла девушка около полутора месяцев, но активным игроком не была — потратила в целом пару недель. А после, объясняет она, стало скучно, внимание её данный кликер удержать не смог.

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Снова в него зашла Екатерина, когда узнала о приближающемся, как думали игроки, листинге, т. е. выводе криптовалюты на биржу. После этого все, кто тапал, смогли бы торговать цифровой валютой «Хомяка». Или просто вывести, чтобы получить свой заработок.

В тот момент у девушки на счету было 520 монет. С учётом курса и комиссий она смогла бы получить около 400-420 рублей.

«Посмеялась, подумала: „Чёрт с ним, разок в кофейню сходить. Всё равно не сильно много времени и сил потратила, как некоторые особо увлечённые“. <…> Попыталась забрать. То на один кошелёк, то на другой. Везде пишет, что на кошельке должно быть минимум 0,13 ТОН».

Однако чтобы в виртуальном кошельке они появились, нужно купить целый ТОН, т. к. нельзя приобрести не целую единицу валюты, которая тогда стоила примерно 450-500 рублей, как рассказала Екатерина. В данной ситуации получается, чтобы вывести честно «натапанное» в рубли, нужно заплатить столько же либо больше. Девушка попробовала найти другие варианты, но те были либо слишком запутанными, либо вовсе не стоящими «телодвижений» ради такой маленькой суммы.

«Я довольна тем, что в своё время было интересно поиграть, посмотреть, как это всё работает (в игре освещались некоторые нюансы трейдинга, работы бирж, термины всякие), для меня это в новинку. И теперь, когда я вижу новости о хомяке, я „шарю“ за эти приколы, могу обсудить с другими. С усмешкой наблюдаю за новостями, где говорят про то, что монета обесценилась просто люто. Но крипта — это такая вещь, порой очень неожиданная. Восток — дело тонкое, а крипта — ещё тоньше».

«Жирный» троллинг от разработчиков

Ещё один герой рассказал, что узнал подробнее о Hamster Kombat из Instagram*. Позже Артём заметил, что новости о приложении разошлись по всем соцсетям. Сколько «тапал», точно сказать не смог. Задание «следить за хомяком» молодому человеку дал редактор. Заядлым игроком парень тоже не стал. Однако чуть позже он вспомнил, что до этого друг просил его зайти на сайт и «тапнуть».

«Узнал-то я про него из Instagram*, а до этого меня товарищ попросил в него зайти. Я зашёл, ткнул, даже не думая. Человек он хороший, поэтому вряд ли будет просить заходить на сайт, который перепишет на него мою квартиру, поэтому ткнул и забыл», — шутит Артём.

В последний раз молодой человек заходил в Hamster Kombat, чтобы проследить за хомяком, в июле. Потом раз зашёл в августе. На этом всё. Заработал, как сам говорит, копейки. Не расстроился, потому что ни на что особо и не рассчитывал:

«Я изначально относился к проекту с юмором и с позитивом. Мне казалось даже смешным, что там сам главный герой игры бритый хомяк. Это уже как бы должно намекать на жирный троллинг от разработчиков. Но, оказывается, кто-то верил, тапал. Я единственно скажу, что знакомый заработал, кликая во время просмотра сериала. Попробовал. Подумал, если не тысячу заработаю, то хотя бы, например, рублей 300 каких-нибудь. А в итоге там копейки. Даже сухарики для голубей не купишь».

В итоге, беря во внимание курс валюты на тот момент, заработал Артём примерно 150 рублей. Выводить он их, как и Катя, пока не собирается.

*Принадлежит компании Meta (признали экстремистской, запрещён на территории РФ).

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Создатели кликера сохраняют анонимность. Однако рассказали изданию The Block, что при создании своего приложения они вдохновились Notcoin. Кроме того, они отметили, что одной из целей Hamster Combat стало повышение осведомлённости о криптовалютах.

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