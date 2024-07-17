Анонимные создатели Hamster Kombat рассказали о своей миссии

Причины анонимности разработчики объяснили своей скромностью. Они утверждают, что проект направлен не на них лично, а на индустрию и сообщество. Они сравнили свою позицию с создателем Bitcoin Сатоши Накамото. Разработчики умолчали о том, что для них удобнее оставаться незамеченными, особенно перед налоговыми органами.