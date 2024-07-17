Анонимные создатели Hamster Kombat рассказали о своей миссии

Posted Сегодня, 11:23
Published Сегодня, 11:23
Modified Сегодня, 11:23
Updated Сегодня, 11:23
Как рассказали разработчики, они занимаются проектами в области криптовалют уже десять лет. Hamster Kombat был вдохновлён успехом Notcoin, а также популярностью игр в 2010-х годах и мемных акций.
Причины анонимности разработчики объяснили своей скромностью. Они утверждают, что проект направлен не на них лично, а на индустрию и сообщество. Они сравнили свою позицию с создателем Bitcoin Сатоши Накамото. Разработчики умолчали о том, что для них удобнее оставаться незамеченными, особенно перед налоговыми органами.
Пока пользователи ждут эйрдропа, который может состояться уже в текущем месяце, создатели уже готовят вторую игру. Они полагают, что второй эйрдроп может произойти в ближайшие два года.
Разработчики убеждены, что токен, принадлежащий миллионам пользователей по всему миру, имеет значительную ценность сам по себе.
Организаторы признали наличие ботов в игре и пообещали бороться с ними перед выходом на рынок. Они также планируют принимать меры против использования игры на нескольких устройствах.
Цель разработчиков заключается в привлечении одного миллиарда людей по всему миру и повышении их осведомлённости о криптовалютах.
Считается, что, хотя многие могут начать использовать криптокошельки, «тапание хомяка» вряд ли сделает человека экономически грамотным. Предложение всеобщего базового дохода тоже не станет решением. Некоторые считают, что проект, на самом деле, направлен на извлечение выгоды из финансово неграмотных пользователей Сети.