Белгородцы хотели заработать на инвестициях и криптовалюте, но потеряли 15,8 млн

По данным ведомства, жертвами стали работники различных предприятий и официально не трудоустроенные жители. Многие из них по указанию аферистов оформили на себя и своих близких кредиты, из-за чего в общей сумме лишились более 15 млн 800 тыс. рублей. Около 8 млн из этой суммы жители региона взяли в кредит.