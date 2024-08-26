Белгородцы хотели заработать на инвестициях и криптовалюте, но потеряли 15,8 млн

Posted Сегодня, 11:40
Published Сегодня, 11:40
Modified Сегодня, 11:40
Updated Сегодня, 11:40
В последнее время белгородцев всё чаще стали обманывать мошенники. Они предлагают своим жертвам получить дополнительный заработок на различных псевдоинвестиционных площадках и криптообменниках. Только за последнюю неделю удалось зарегистрировать 19 подобных фактов.
По данным ведомства, жертвами стали работники различных предприятий и официально не трудоустроенные жители. Многие из них по указанию аферистов оформили на себя и своих близких кредиты, из-за чего в общей сумме лишились более 15 млн 800 тыс. рублей. Около 8 млн из этой суммы жители региона взяли в кредит.
По фактам мошенничества правоохранительные органы уже возбудили уголовные дела, однако личности виновных пока не известны.