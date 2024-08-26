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Мошенники обманули белгородцев за неделю на 15,8 миллиона рублей

Белгородцы хотели заработать на инвестициях и криптовалюте, но потеряли 15,8 млн

26 августа 2024, 11:40
Фото: 1MI

Мошенники обманули белгородцев за неделю на 15,8 миллиона рублей

Белгородцы всё чаще стали попадаться «на удочку» мошенников, желая заработать дополнительные деньги. Однако только за неделю из-за такого «доверия» жители региона потеряли 15,8 млн рублей. Подробности сообщили в региональном УМВД.

В последнее время белгородцев всё чаще стали обманывать мошенники. Они предлагают своим жертвам получить дополнительный заработок на различных псевдоинвестиционных площадках и криптообменниках. Только за последнюю неделю удалось зарегистрировать 19 подобных фактов.

По данным ведомства, жертвами стали работники различных предприятий и официально не трудоустроенные жители. Многие из них по указанию аферистов оформили на себя и своих близких кредиты, из-за чего в общей сумме лишились более 15 млн 800 тыс. рублей. Около 8 млн из этой суммы жители региона взяли в кредит.

По фактам мошенничества правоохранительные органы уже возбудили уголовные дела, однако личности виновных пока не известны.

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#Александра Склярова#Белгородская область#Мошенничество#Инвестиции#Мошенники#Белгород#Криптовалюта
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