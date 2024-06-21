Мемы, коты и числа: какие ещё кликеры, кроме «хомяка», существуют?

Posted Сегодня, 13:59
Published Сегодня, 13:59
Modified Сегодня, 14:01
Updated Сегодня, 14:01
Игра Hamster Kombat не первая, где нужно нажимать на экран телефона, чтобы заработать криптовалюту. Её создатели попытались повторить успех проекта Notcoin, который набрал большую на тот момент популярность — в него одновременно играли шесть миллионов человек. При этом играющие в Notcoin люди действительно смогли заработать деньги и вывести их себе на карту — суммы были различные, но ощутимо приятные. А те, у кого было много друзей в игре (рефералов), заработали ещё больше.
Токен NOT появился на биржах в мае по цене в один цент, но быстро подешевел. Затем его стоимость резко выросла и 2 июня достигла своего исторического максимума — порядка трёх центов. Сейчас же токен снова подешевел до полутора цента.
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров не раз положительно отзывался о проекте Notcoin и говорил, что после него будут появляться и другие аналогичные игры, которые основатели будут всячески поддерживать.
В Азии, кстати, популярными стали и другие подобные игры, но их пользователи быстро потеряли к ним интерес — это CryptoKitties и Axie Infinity.
Наиболее успешным проектом после игры Hamster Kombat считается Blum — на его Telegram-канал подписано почти 13 миллионов человек. В Blum участники могут зарабатывать криптовалюту, выполняя лёгкие задания, например, подписываясь на каналы партнёров.
Если создатели Hamster Kombat неизвестны, то основатели Blum не скрываются: бывшие топ-менеджеры Binance Глеб Костарев и Владислав Смеркис хотят добавить в проект разнообразия, поскольку, по их мнению, просто нажимать на экран людям скоро надоест.
Канал игры Catizen насчитывает 4 миллиона подписчиков. В этой игре участники могут скрещивать котов, повышая их уровень, заниматься рыбалкой и зарабатывать токены, а также приглашать своих друзей. В игре используются два вида токенов: CATS и FISH. Если один позволяет игрокам создавать и приобретать ненастоящих пушистых питомцев, то второй используется для покупки различных улучшений и рыбалки.
Catizen, как и Hamster Combat, должен был выйти на биржу в мае, затем перенёс эту дату на второй квартал текущего года. Но этого ещё не случилось, а точная дата выхода так и неизвестна. У игры есть множество партнеров: TON, Web3 Ventures, Mask Network, Y2Z, SecondLive, EMURGO Ventures, Moon Capital и Initiate Capital.
Есть ещё три подобных проекта, которые так или иначе пользуются популярностью среди пользователей Telegram. Например, в MemeFi нужно нажимать на боссов, а за отнятое у врагов здоровье игроки получают внутриигровые токены. Как понятно из названия, основывается данный проект на всем известных мемах.
А этот проект порадует любителей игры 2048, где нужно объединять повторяющиеся числа. В Bcoin 2048 же такие действия будут приносить внутренний токен. А в PixelTap от Pixelverse игроки могут приобретать внутриигровых животных за монеты и отправлять их на битвы с другими участниками.
Если прибыль от первопроходца Notcoin действительна была, что подтверждает множество игроков, то достигнут ли такого же денежного успеха игроки других подобных проектов, включая «хомяка», пока не известно.
Эксперты же считают, что такие деньги вряд ли смогут получить пользователи других «тапалок», но какая-то выгода всё же возможна.
Однако, помимо вышеперечисленных проектов, есть ещё один кликер, который стал популярным уже не в Telegram, а на онлайн-площадке Steam. Суть проекта Banana абсолютно такая же, как у его популярных конкурентов, однако он даёт возможность получить внутриигровые предметы различной редкости, которые потом можно продать на торговой площадке.
Напомним, что ранее редакция Бел.Ру неоднократно писала о проекте Hamster Kombat: о его успехе и секретах популярности и быстрого сбора внутриигровых денег.