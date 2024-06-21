Мемы, коты и числа: какие ещё кликеры, кроме «хомяка», существуют?

Игра Hamster Kombat не первая, где нужно нажимать на экран телефона, чтобы заработать криптовалюту. Её создатели попытались повторить успех проекта Notcoin, который набрал большую на тот момент популярность — в него одновременно играли шесть миллионов человек. При этом играющие в Notcoin люди действительно смогли заработать деньги и вывести их себе на карту — суммы были различные, но ощутимо приятные. А те, у кого было много друзей в игре (рефералов), заработали ещё больше.